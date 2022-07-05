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Почему женщины изменяют? Истинные причины, по которым женщины заводят романы VaryVT



Но одно несомненно: когда мы думаем об изменнике, мы представляем, что это мужчина. И практически не думем, что женщина тоже способна изменить.Так почему же именно женщины обманывают в отношениях? По тем же ли причинам , что и мужчины? Или есть что-то еще, что мужчинам трудно понять?В этой статье мы углубимся в различия между женщиной, решившейся на измену, и мужчиной. А так же обсудим, что можно сделать для улучшения отношений с обеих сторон.Почему мы думаем, что женщины не обманывают Если вас попросили представить себе изменяющего супруга, то первый образ, который приходит на ум, – это, как правило, мужчина.В большинстве культур по всему миру мужчины считаются похотливыми, обманывающими партнерами в разрушенных отношениях; мужчины гоняются за другими женщинами, в то время как женщины сидят дома, ожидая возвращения своего бойфренда, партнера и мужа. Мы привыкли думать о мужчинах как о мошенниках, а о женщинах как о тех, кого обманывают, но почему бремя неверности всегда ложится на мужчину? Почему труднее поверить в то, что женщины обманывают, чем в то, что мужчины обманывают?Есть несколько факторов, объясняющих это:– Власть: В большинстве культур на протяжении всей истории женщины считались слабым или менее привилегированным полом.Мужчины обычно играли роль кормильца, женщины-сиделки, хозяйки.Трудно утверждать, что в отношениях мужчины и женщины динамика власти исторически перекосилась в пользу мужчины.Это затрудняет веру в то, что женщины обладают такой же способностью и обстоятельствами обманывать своих партнеров, как и мужчины. – Культура: Сексуальность была спорной темой на протяжении всей истории. Открытая и либеральная сексуальность имела свои моменты в некоторых культурах, но по большей части консерватизм часто подавлял культурную сексуальность, особенно женскую.На протяжении веков мы отвергали возможность того, что женщины могут быть откровенно сексуальными. Женщины считаются сексуальными только в том случае, если они состоят в браке, в серьезных отношениях или глубоко влюблены, но быть легкомысленно сексуальными, как женщина, было греховно. – Видимость: Возможно, лучшая причина в том, что женщины просто лучше скрывают свою неверность. Недавние исследования показали, что мужчинам гораздо труднее увидеть признаки обмана со стороны своих партнеров, в то время как женщины могут довольно легко уловить признаки обмана.Это связано с двумя предыдущими причинами: мы просто находим более невероятным думать, что женщины могут обманывать, даже когда знаки прямо перед нами. Почему женщины изменяют чаще, чем раньше?Может быть несправедливо утверждать, что женщины-обманщицы, в то время как мужчины-нет; на протяжении большей части истории, а также недавней истории, мужчины, как известно, обманывали с более высокими показателями, чем женщины.Однако следует отметить, что уровень измены женщин значительно вырос по сравнению с мужчинами за последние несколько десятилетий: согласно недавней книге психиатра доктора Кеннета Розенберга, процент мужчин, изменяющих своим женам, оставался стабильным в течение последних 20 лет и составлял около 20%.Для женщин это число составляет около 18 или 19%, однако за последние 20 лет оно выросло более чем на 50%. Так почему же женщины изменяют сейчас чаще, чем когда-либо? Что привело к такому внезапному сокращению гендерного разрыва в супружеской неверности?Основная причина, по мнению исследователей, заключается в том, что мы недооцениваем женскую сексуальность. Представление о том, что женщины менее сексуальны, чем мужчины, просто неверно – женщины находят идею похоти столь же возбуждающей, как и мужчины.И теперь, когда положение мужчин и женщин в западном мире выравнивается, мы видим, что число женщин, совершающих прелюбодеяние, растет до уровня мужчин. Некоторые из этих основных изменений в обстоятельствах включают:– Более высокие зарплаты – мужчины больше не должны выступать в роли единственного кормильца семьи. Когда женщины получают более высокую зарплату и поднимаются по служебной лестнице вместе с мужчинами, женщины начинают ценить те же финансовые свободы, которые мужчины испытывали десятилетиями.– Сексуальная открытость – Запад стал более сексуально либеральным за последние несколько десятилетий, а это означает, что женщины с большей вероятностью будут выступать против культурных норм, связанных с сексом и их телом.Женщины стали так же, как и мужчины, склонны удовлетворять все свои потребности, в том числе и сексуальные.Интернет – знакомства сделали мошенничество проще, чем когда – либо, и такие сайты, как Эшли Мэдисон, действуют как платформы для женатых людей, чтобы обманывать.В то время как мужчины всегда имели гораздо больше возможностей выйти на улицу и найти партнеров для измены, женщины теперь имеют возможность поделиться той же самой свободой, просто выйдя в Интернет. Для мужчин, которые были обмануты своими женами, можно легко обвинить пункты, обсужденные выше, в неверности своей жены.Но очень важно понять разницу между обстоятельствами, которые приводят к более высокому уровню мошенничества, и причинами, по которым люди обманывают в первую очередь. Другими словами, вы не можете обвинять рост женской сексуальности и женских свобод в неверности вашего конкретного партнера.В то время как возможности жульничать возросли, это не объясняет причин, заставляющих женщин жульничать в первую очередь.Для этого необходимо понять женскую сексуальность такой, какая она есть, и развенчать окружающие ее мифы. Мифы о женской сексуальности 1) Миф: Женщины изменяют только тогда, когда они эмоционально неудовлетвореныМиф: В течение долгого времени психологи и гуру отношений распространяли советы о том, что мужчины изменяют по сексуальным, физическим причинам, в то время как женщины изменяют по эмоциональным.Мы склонны предполагать, что мужчины, будучи более физическим и похотливым полом, занимаются этим просто потому, что им нужна еще одна “зарубка на столбике кровати”. С другой стороны, мы представляем себе женщин как более мягкий и эмоционально управляемый пол.Как мы уже говорили, мы не склонны думать о женщинах как о сексуальных существах, если они не глубоко влюблены в своего сексуального партнера. Если женщины обманывают, это происходит потому, что они эмоционально неудовлетворены и хотят заполнить эмоциональную пустоту, которой пренебрегает их партнер. Правда: Последние данные показали, что это, по-видимому, не так.Хотя это могло быть верно в прошлом, когда женщины имели меньше возможностей для внебрачных связей и поэтому ценили каждую возможность гораздо больше, времена изменились, и теперь женщины изменяют по тем же причинам, что и мужчины.Почти половина всех женщин, которые занимаются сексом вне брака, на самом деле описывают свой брак как “очень счастливый”.Это правда, что женщины действительно нуждаются в более эмоциональной связи для своих долгосрочных отношений, однако они также получают удовольствие от удовлетворения своих собственных сексуальных потребностей, как и мужчины. 2) Миф: Женщины не занимаются сексом на одну ночь, только долгосрочными романами Миф: Поскольку мы считаем, что женщины обманывают только тогда, когда чувствуют эмоциональную неудовлетворенность, мы также считаем, что женщины редко занимаются бессмысленными отношениями на одну ночь.Когда женщины изменяют, мы думаем о них как о длительных романах, с неделями или месяцами сексуального напряжения, прежде чем произойдет что-то физическое, а затем месяцами или годами тайных встреч с одним и тем же партнером. Правда: Исследования показали, что женщины изменяют точно так же, как и мужчины: у одних случаются любовные связи на одну ночь, а у других – на долгие. Это в первую очередь зависит от причины, по которой они обманывают в первую очередь.Многие женщины находятся в счастливых, долгосрочных браках с семьями, которые они не хотят расставаться, но обнаруживают, что их партнер перестал пытаться быть сексуально возбуждающим.Они не хотят разрушать брак и чувствуют себя эмоционально удовлетворенными.Это когда они занимаются сексом на одну ночь, с быстрыми всплесками сексуального удовлетворения, независимо от эмоциональной привязанности.Одно из главных различий между ними заключается в том, что у мужчин есть много возможностей “микро-обманывать” или заниматься сексуальной деятельностью, которая не обязательно считается обманом.Некоторые психологи называют их “серыми зонами неверности” – такими видами деятельности, как массаж со счастливым концом и стрип-клубные танцы на коленях, в которых мужчина может испытать своего рода сексуальный опыт без обмана в активном смысле. Женщины лишены этих возможностей, что затрудняет им освобождение от сексуальной фрустрации, поэтому они обычно склоняются к стабильным отношениям, а не к отношениям на одну ночь.Однако, если представить инструменты (такие как приложения для знакомств и веб-сайты), они с такой же вероятностью будут заниматься сексом на одну ночь. 3) Миф: Женщины не обманывают так много, как мужчины, потому что моногамия для них проще Миф: С традиционным образом жены, сидящей дома, заботящейся о детях и управляющей домом в нашем сознании, мужчинам может быть легко поверить, что это их естественное и самое счастливое состояние.Неудивительно, что многие люди сталкиваются с трудностями моногамии и испытывают трудности с тем, чтобы придерживаться обязательств с одним партнером на всю оставшуюся жизнь. Но общество, как правило, рационализировало, что для женщин моногамия естественна из-за необходимости создать семью и домашнее хозяйство со стабильностью, и женщины не испытывают тех же сексуальных влечений, когда они становятся старше; в отличие от мужчин, которые считают моногамию стрессовой и сдерживающей.Правда: Недавние исследования обнаружили, что моногамия, возможно, одинаково трудна для обоих полов. Например, теперь мы знаем, что женщины – даже те, кто находится в долгосрочных отношениях,-по – прежнему так же взволнованно реагируют на идею взаимодействия с новыми партнерами.На самом деле есть доказательства того, что женщины, возможно, испытывают больше трудностей с моногамией, чем мужчины.В одном исследовании было обнаружено, что женщины начинают скучать от длительных отношений быстрее, чем мужчины, причем женщины в два раза чаще заявляют, что им скучно после нескольких лет отношений. 4) Миф: Женщинам не нужно столько секса или приключений, сколько мужчинам Миф: Это стереотип, что женщины более “ванильны”, чем мужчины; в то время как есть женщины, которые наслаждаются диким сексом, мы считаем, что это гораздо менее распространено у женщин, чем у мужчин.Сексуальное удовлетворение, таким образом, легче достичь, и требует меньше усилий и меньше приключений.Правда: Многое из того, что мы думаем о женской сексуальности, было побочным продуктом того, как культура традиционно подавляла ее, то есть это на самом деле не указывает на то, какой может быть женская сексуальность, если ей позволить выразить себя.Вот почему убеждение, что женщины менее сексуально зависимы, чем мужчины, оказалось ошибочным. Несколько исследований за последние несколько лет показали, что женщины так же сексуально активны и предприимчивы, как и мужчины, если не больше, особенно в возрасте 20 и 30 лет.Например, одно исследование показало, что женщины в два раза чаще, чем мужчины, посещают вечеринку свингеров, оргию и другие сексуальные публичные мероприятия.5) Миф: Женщины изменяют с другими женщинами не “реально”Миф: То, как мы реагируем на нашего партнера противоположного пола, отличается в зависимости от того, мужчина мы или женщина.Когда женщины обнаруживают, что их муж изменяет им с другой женщиной, они чувствуют себя преданными и обиженными; если акт совершается с другим мужчиной, они чувствуют, что отношения больше не могут быть установлены. Когда мужчины обнаруживают, что их жена изменяла им с другим мужчиной, они чувствуют отвращение; если они обнаруживают, что их жена изменяла им с другой женщиной, они не считают это реальным и на самом деле склонны возбуждаться.Мужчины просто не воспринимают идею о том, что их жена спит с другой женщиной, как серьезную угрозу, поскольку другая женщина не может заменить мужа так, как это мог бы сделать другой мужчина. Истина заключается в том, что женская сексуальность гораздо сложнее, чем мы традиционно предполагали, и женщина, изменяющая другой женщине, должна восприниматься так же серьезно, как женщина, изменяющая мужчине. Это может быть даже более опасно для здоровья отношений, потому что основная мотивация для измены мужа с другой женщиной может быть эмоциональной, а не сексуальной, что может привести к большему тупику в отношениях, чем если бы это было иначе. Что заставляет женщин обманывать 1) Неудовлетворенность– Секс со своим партнером стал плохим, и партнер не проявляет никаких признаков улучшения или улучшения– Их партнеры эмоционально пренебрегают ими, заставляя секс чувствовать себя пустым и опустошенным– В прошлом они пытались приукрасить свою сексуальную жизнь со своим партнером, но эти усилия были напрасны Достижение точки, где вы хотите обмануть, может быть невероятно трудным и безнадежным путем, и для многих людей неудовлетворенность, которая заставляет человека идти по этому пути, должна быть долгосрочной и огромной.У всех нас есть сексуальные потребности, и удовлетворение этих потребностей является важной частью поддержания счастливых отношений. Когда эти потребности перестают удовлетворяться, это больше, чем просто физическое желание, которое возникает внутри человека; это также становится личной дилеммой, поскольку они вынуждены спрашивать себя: почему человек, который женился на мне, больше не хочет мне нравиться? Неудовлетворенность – главная причина, почему женщины (и мужчины) изменяют-вы не только отказываете ей в удовлетворении ее сексуальных потребностей, но и заставляете ее сомневаться в себе, от ее ценности до красоты, до любви, которую вы якобы разделяете.Это делает их невероятно уязвимыми, и первая же возможность обмануть – и таким образом обратить вспять эти чувства, по крайней мере частично – может показаться им лучшим вариантом. Знаки:– Унашего партнера есть история предложения новых вещей в постели, но вы мало что сделали, чтобы изменить свою сексуальную активность с ними– Они полностью перестали просить о сексе и даже считают мысль о сексе утомительной или отвратительной– Они стали более отдаленными за пределами спальни, как будто вы перестали быть приоритетом в ее сознании.2) ВозбуждениеТакие как… – Они не довольны своей жизнью в целом. Они устали и разочарованы своей рутиной, и им нужно что-то еще, чтобы поддерживать искру– Их обстоятельства, чтобы обмануть стали доступными и простыми, такие как отсутствие мужа, долгие часы в офисе или роман, который доступен, когда они хотят– Они из тех, кто любит жить настоящим моментом и не думает, что последствия обмана будут такими уж плохимиМы часто думаем, что неверность-это признак неудовлетворенности в отношениях, но это не обязательно так.Это не всегда должно быть негативным отражением текущих отношений, но скорее позитивным отражением активного движения внутри человека, совершающего прелюбодеяние. Другими словами, если женщина изменяет мужчине, это не всегда означает, что мужчина делает что-то не так, а скорее то, что женщина хочет чего-то большего для себя, чем она в настоящее время получает.Если это так, то мужчина мало что может сделать, чтобы исправить это, так как женщина обнаруживает потребность, которую он не может удовлетворить, по крайней мере, самостоятельно.Знаки:– Они вдруг стали счастливее и радостнее, хотя их партнер почти ничего не сделал, чтобы изменить их поведение.– Они говорят о том, что не чувствуют, что сделали все, что хотели сделать со своей жизнью.– Такое ощущение, что они что-то скрывают, даже если отношения кажутся идеальными. Как ее партнер, вы чувствуете, что что-то происходит3) ОбидыТакие как…– Они полностью или в основном финансово зависят от своего партнера, что означает, что они чувствуют себя в ловушке и скованности, поэтому они в конечном итоге обижаются на партнера и хотят причинить ему боль– Их партнер обманул или был неверен тем или иным способом, и они тоже хотят обмануть, чтобы уравнять это– Они чувствуют, что слишком быстро вступили в моногамные, долгосрочные отношения и не успели “попробовать все, что есть в меню”, когда были моложеВ худших случаях обман вызван обидой, будь то краткосрочной или долгосрочной.Возможно, вы изменили своей партнерше много лет назад; хотя с тех пор вы “уладили” проблему, она все еще чувствует себя постоянно ниже вас из-за боли, которую она испытала из-за того, что вы вызвали. В других случаях это может быть что-то, о чем вы даже не подозревали.Партнеры могут испытывать чувство обиды, когда они оказываются в положении без власти, когда они полагаются на своего мужа, чтобы обеспечить их всем.Даже самые лучшие мужья могут в конце концов обидеться, если их жена не чувствует себя равной.Знаки: – У вас сложная история с вашим партнером, со странными ссорами здесь и там, и некоторые вопросы, которые еще не были полностью решены– Они проявляют активные признаки неуважения к вам, как бы говоря, что вы больше не нужны им как партнер– Когда вы ссоритесь или спорите, они говорят о том, чтобы заменить вас или прекратить отношенияВы поймали ввоего партнера на обмане, или вы обманули: что дальше?Открытие, что один партнер был неверен другому, может быть разрушительным для отношений, но это не обязательно означает конец.Первый шаг-дать волю эмоциям: гневу, разочарованию, чувству предательства.Дайте себе время и пространство, чтобы чувствовать то, что вам нужно, не принимая никаких реальных решений. Нет никакой причины формировать всю оставшуюся жизнь вокруг побуждений, которые могут длиться лишь короткое время.Вы не хотите жить в сожалении просто потому, что действовали слишком быстро.Некоторые советы по преодолению этих чувств включают в себя:Выплесните свои чувства наружу: позвольте себе почувствовать то, что вам нужно. Примите, что ваша боль и горе естественны и неизбежны. Скорбите, если вам нужно скорбеть; затворитесь, если вам нужно затвориться. Не пытайтесь пропустить этот шаг, иначе он будет преследовать вас всю оставшуюся жизнь. Подумайте о себе, прежде всего: многие люди скажут: “Подумайте о детях.” Но достаточное количество исследований показало, что дети из несчастливых семей могут в конечном итоге получить такие же повреждения и травмы, как дети разлученных родителей. Ваша способность воспитывать своих детей и передавать им лучшие ценности будет зависеть от вашего здравомыслия и вашего счастья, как и от вашего партнера. Подумайте о себе: чего вы хотите? Не становитесь своей печалью: Скорбь важна, но это не ваша личность. Не позволяйте алкоголю, наркотикам или чему-то еще, что вы делаете, чтобы заглушить боль, взять верх над вашей жизнью. Была часть вашей жизни до вашего партнера, и будет часть вашей жизни после этого события, независимо от того, решите ли вы остаться вместе или нет. Держите себя на земле, ради вашего будущего. Обратитесь за консультацией или в терапевтические группы: Не стыдитесь, если считаете, что вам нужна помощь. Если ваших друзей и семьи недостаточно, найдите что-нибудь другое. Группа поддержки может творить чудеса для тех, кто чувствует себя потерянным, одиноким и растерянным, потому что они помогают вам понять , что то, что вы переживаете, – это процесс, как вы видите их на разных этапах процесса.Как только первоначальный порыв эмоций прошел, пришло время сесть и подумать, как с партнером, так и без него. Поймите, почему ваш партнер обманул.Причин, конечно, будет много, но и вы, и ваш партнер должны стремиться ответить на вопрос: хотят ли они продолжать отношения?Если вы решите продолжить отношения, определите, что необходимо изменить, чтобы предотвратить повторение такого уровня предательства; означает ли это улучшение ваших действий, изменение вашего поведения в спальне, более равное распределение власти в отношениях или рассмотрение изменений в том, что вы считаете приемлемым в вашем партнерстве.Вы обнаружите, что в большинстве случаев обманутые супруги все еще хотят быть в отношениях; просто необходимо внести несколько важных корректив.Помните: жизнь может продолжаться, но только если вы решите сделать это. Понимание того, почему ваш партнер обманывает, может стать лучшим опытом обучения, который вы когда-либо получите.Хотите привлечь женщин?Ты хороший парень? Как вы думаете, женщины будут привлечены к порядочному мужчине с хорошим характером?Раньше я тоже так думал. И я постоянно встречался с женщинами.Не поймите меня неправильно. Нет ничего плохого в том, чтобы быть милым и хорошо обращаться с девушкой. Это великие качества.Но если это все, что вы предлагаете, то у вас большие неприятности.Как я узнал за последние 6 лет, женщины не выбирают парня, который будет относиться к ним лучше всего. Они выбирают парня, который вызывает у них определенные сильные эмоции.В частности, они выбирают парней, к которым испытывают непреодолимое влечение.А для женщин главное, что они ищут в мужчине, – это язык его тела и то, как он себя ведет рядом с ней.Простая истина заключается в том, что мозг женщины гораздо более чувствителен к сигналам, которые испускает ваше тело, чем к тому, что вы говорите.



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