Почему запеканка опадает после выпечки: полезные заметки

Помните пышную творожную запеканку из детского сада? У нас она была просто бесподобная. Я много раз пыталась приготовить такую же, но у меня ничего не получалось. И дело вовсе не в рецепте. Проблема в том, что запеканка опадает сразу после выпечки. Пробовала оставить ее в духовке до полного остывания. Не сработало. В чём же причина?
Глаза на мои ошибки мне открыла мамина подруга, которая проработала поваром в садике 30 лет. Она предложила приготовить творожник вместе, и по ходу дела давала мне полезные советы и исправляла мои промахи. Так я впервые испекла ту самую запеканку из творога. Надеюсь, и вам пригодятся эти рекомендации.
Причины оседания запеканки
Есть несколько основных причин, почему запеканка опадает:
- Яйца. Пышность блюда напрямую зависит от того, как вы их взобьете. Если просто взболтаете, выпечка останется плоской. Если перестараетесь, тесто станет слишком воздушным и быстро сдуется после понижения температуры. Также важно количество: чем больше яиц добавите, тем выше будет запеканка. Главное — не переборщите, иначе получите творожный омлет.
- Разрыхлитель. Эта добавка помогает распушить и поднять тесто. Но красивым блюдо будет лишь до тех пор, пока готовится. Как только вы достанете форму из духовки, творожник осядет.
- Творог. Его тоже следует хорошенько взбить. Но учтите, что выбранный продукт не должен быть жидким или обезжиренным. Лишняя влага плохо сказывается на форме. Чтобы достичь правильной консистенции, добавьте в творожную массу немного манной крупы. Она не только впитает лишнюю жидкость, но и поможет сохранить пышность.
- Сухофрукты. Разнообразить вкус запеканки можно с помощью различных добавок. Но не увлекайтесь слишком сильно. Если положите слишком много сушеных фруктов и ягод, результат будет очевидным. Даже в таком виде плоды сохраняют достаточно влаги, чтобы испортить творожник. Что уж говорить о свежих ягодах.
- Выпечка. Все предыдущие пункты соблюдаете, а запеканка всё равно проседает? Тогда проблема в заключительном этапе. Разогревайте духовку максимум до 200 градусов. Примерно за 10 минут до готовности проткните выпечку в нескольких местах зубочисткой. А после приготовления не спешите доставать запеканку из духовки. Резкий перепад температур она не любит.
Вроде бы мелочи, а так много от них зависит. Я радовалась своему успеху как ребенок. Теперь мои запеканки воздушные и нежные. А вам помогли советы? Делитесь своими наблюдениями и удачными рецептами в комментариях!
Фото на превью: depositphotos.com.
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