Почему запеканка опадает после выпечки: полезные заметки

Почему запеканка опадает после выпечки: полезные заметки Полезные советы
На чтение 3 мин. Просмотров 2 Опубликовано Обновлено


Помните пышную творожную запеканку из детского сада? У нас она была просто бесподобная. Я много раз пыталась приготовить такую же, но у меня ничего не получалось. И дело вовсе не в рецепте. Проблема в том, что запеканка опадает сразу после выпечки. Пробовала оставить ее в духовке до полного остывания. Не сработало. В чём же причина?

Глаза на мои ошибки мне открыла мамина подруга, которая проработала поваром в садике 30 лет. Она предложила приготовить творожник вместе, и по ходу дела давала мне полезные советы и исправляла мои промахи. Так я впервые испекла ту самую запеканку из творога. Надеюсь, и вам пригодятся эти рекомендации.

Причины оседания запеканки

Есть несколько основных причин, почему запеканка опадает:

  1. Яйца. Пышность блюда напрямую зависит от того, как вы их взобьете. Если просто взболтаете, выпечка останется плоской. Если перестараетесь, тесто станет слишком воздушным и быстро сдуется после понижения температуры. Также важно количество: чем больше яиц добавите, тем выше будет запеканка. Главное — не переборщите, иначе получите творожный омлет.

    © Depositphotos

  2. Разрыхлитель. Эта добавка помогает распушить и поднять тесто. Но красивым блюдо будет лишь до тех пор, пока готовится. Как только вы достанете форму из духовки, творожник осядет.
  3. Творог. Его тоже следует хорошенько взбить. Но учтите, что выбранный продукт не должен быть жидким или обезжиренным. Лишняя влага плохо сказывается на форме. Чтобы достичь правильной консистенции, добавьте в творожную массу немного манной крупы. Она не только впитает лишнюю жидкость, но и поможет сохранить пышность.

    © Depositphotos

  4. Сухофрукты. Разнообразить вкус запеканки можно с помощью различных добавок. Но не увлекайтесь слишком сильно. Если положите слишком много сушеных фруктов и ягод, результат будет очевидным. Даже в таком виде плоды сохраняют достаточно влаги, чтобы испортить творожник. Что уж говорить о свежих ягодах.
  5. Выпечка. Все предыдущие пункты соблюдаете, а запеканка всё равно проседает? Тогда проблема в заключительном этапе. Разогревайте духовку максимум до 200 градусов. Примерно за 10 минут до готовности проткните выпечку в нескольких местах зубочисткой. А после приготовления не спешите доставать запеканку из духовки. Резкий перепад температур она не любит.

Вроде бы мелочи, а так много от них зависит. Я радовалась своему успеху как ребенок. Теперь мои запеканки воздушные и нежные. А вам помогли советы? Делитесь своими наблюдениями и удачными рецептами в комментариях!

Фото на превью: depositphotos.com.

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