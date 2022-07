Почему взрываются банки с огурцами: 5 причин

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



Лето для нашей семьи — горячая пора. Особенно в этот период люблю консервировать огурчики. Они становятся очень хорошим подспорьем зимой. А домашние заготовки всегда вкуснее, натуральнее и, конечно же, дешевле, чем магазинные.

Наверное, у каждой хозяйки хотя бы один раз взрывались банки с огурцами или мутнел рассол. Что предпринять, чтобы исключить потерю такой ценной консервации? В этой статье расскажу вам, как сохранить заготовки в идеальном состоянии на много месяцев, а также вы узнаете, как правильно консервировать крупные огурцы.

Почему банки с огурцами взрываются?

Ошибки в подготовке крышек и банок

Стерилизация — важнейший этап в процессе консервации. У каждой хозяйки есть свои наработанные способы обработки. Моя мама, например, во время стерилизации на каждую банку кладет крышку, благодаря чему горячим паром убиваются все микробы. Другие же кипятят крышки отдельно перед использованием в течение 10 минут.

Если вы увидели, что в погребе взорвалась банка, значит в процессе стерилизации была допущена ошибка. Микробы на поверхности банки или крышки остались, размножились, огурцы забродили, выделился газ, надулась крышка и произошел взрыв.

Ошибки в рецепте

Часто во время приготовления определенные ингредиенты я добавляю «на глаз». Но в консервации этот принцип исключен — здесь нужно всё добавлять четко по проработанному рецепту. Особенно это касается соли и сахара. Если их будет меньше нужного, то банки вряд ли достоят до зимы.

Помните, что огурцы по своей природе сладковатые, поэтому добавляйте достаточно уксуса, чтобы исключить в банках развитие микроорганизмов. Кстати, мои соседки добавляют в рассол к огурчикам еще и аспирин (ацетилсалициловую кислоту) в качестве консерванта. Может быть и я как-то опробую этот вариант, но пока обхожусь обычным яблочным уксусом.

Нарушение в технологии приготовления

Это еще одна причина, отчего вздуваются банки. Сюда включается:

плохо вымытые ингредиенты (овощи, листья хрена, укроп, листики смородины и тому подобное); использование сортов огурцов, пригодных только для употребления в свежем виде; закладывание в банки треснутых или испорченных овощей.

В стеклянную емкость попал воздух

Когда мама учила меня консервировать, то всегда напоминала, что рассол нужно наливать до самого верха. Тогда в банке будет отсутствовать воздух, а значит, и благоприятная среда, способствующая размножению всяких бактерий.

А было ли у вас такое: день или два забыли собрать урожай, и огурцы успели перерасти? Даже в таком случае их можно законсервировать. Так как внутри овощей уже образовалась пустота, где может собираться воздух, я замачиваю их в холодной воде на сутки и только после этого закатываю в банки.

Ошибки в процессе хранения

Часто хозяйки допускают серьезную ошибку — выносят банки в погреб сразу же после закатывания. Резкая перемена температуры снижает срок хранения консервации. Чтобы увеличить длительность процесса пастеризации, нужно перевернуть горячие банки крышкой вниз, укутать полотенцем либо какой-то теплой тканью и оставить стоять на столе в течение суток. Так огурчики остынут постепенно, естественным путем. Только после этого банки можно переворачивать обратно и относить в погреб.

Итак, с вопросом, почему взрывают банки с консервацией, разобрались. Теперь самое время приступать к заготовке. Если вы будете закатывать огурцы на зиму, придерживаясь правильной рецептуры и технологии, то обязательно получите вкусный результат, который простоит в погребе долгое время.

The post Почему взрываются банки с огурцами: 5 причин appeared first on Со Вкусом.

Не пропустите!