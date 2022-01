Почему вянет орхидея: названы главные причины и решения

Когда выбираете цветущую орхидею в магазине, вам вряд ли скажут, когда она начала цвести и сколько вообще там стоит. Продолжительность цветения может колебаться от пары дней до нескольких месяцев. Пожалуй, самым приемлемым решением будет взять цветок только с двумя–тремя распустившимися бутонами. Так вы не только насладитесь их видом подольше, но и узнаете, как долго они цветут вообще.

© Depositphotos

Но случается и так, что еще вчера великолепный цветок с витрины по приходу домой увядает или вовсе погибает. В данной статье редакция «Со Вкусом» рассказывает почему вянет орхидея и как предупредить такую неприятность. Не забываем, растения тоже живые существа.

Что делать, если увядают бутоны орхидеи?

На самом деле, причин может быть множество, начиная от резкой смены места жительства, заканчивая появлением насекомых-вредителей. Рассмотрим самые распространенные:

Нехватка питательных веществ Фосфор, азот и калий — обязательные компоненты для нормальной жизнедеятельности орхидеи. В природе этот цветок получает всё необходимое из окружающей среды. Однако в ограниченных квартирных условиях растению просто неоткуда черпать питательные вещества. Остаются лишь подкормки. Поэтому удобряйте орхидею регулярно и в обязательном порядке. Придерживайтесь четких инструкций на упаковке препарата! Сквозняки и переохлаждение © Depositphotos Орхидеи очень теплолюбивы. Перевозить их холодное время года – означает поддавать огромному стрессу. Даже, если цветок был хорошо упакован. Дома же температура также бывает недопустимой. Капризной орхидее положено расти при температуре от 22 до 32 градусов тепла. Придерживайтесь оптимальной влажности воздуха: норма – 70%. Недостаток влаги тоже может послужить фактором опадания цветов. Орхидее нужна постоянная циркуляция воздуха, но сквозняки для нее губительны. Достаточно просто проветривать помещение раз-два в день. Расположение возле продуктов питания © Depositphotos Особенно это касается фруктов и овощей. Некоторые из них в процессе хранения выделяют этилен (перец, томаты, яблоки, бананы и груши). Этот газ стимулирует чересчур быстрое открытие цветков фаленопсиса. Этилен затрагивает даже нераскрывшиеся бутоны. Такое интенсивное созревание приводит к увяданию. Поэтом уберите продукты подальше от вазона с орхидеей.

© Depositphotos

Когда перечисленные выше неблагоприятные факторы случаются на постоянной основе, это непременно приводит к гибели. Но если орхидея все-таки пережила стресс, обеспечьте ей уход, приближенный к природным условиям. Каждый день осматривайте, нет ли на листьях насекомых. Нашли – изолируйте горшок с растением от других, осторожно удалив вредителя. Затем обработайте все инсектицидом.

The post Почему вянет орхидея: названы главные причины и решения appeared first on Со Вкусом.

загрузка...

Не пропустите!