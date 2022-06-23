Почему ВСУ бьют по Донецку: Рожин раскрыл новый план Зеленского по Донбассу

Украинская армия продолжает ежедневно обстреливать Донбасс, наиболее активно огонь ВСУ ведется по Донецку. Военный эксперт Борис Рожин в беседе с «Народными Новостями» рассказал, почему Вооруженные силы Украины устраивают массированные обстрелы столицы ДНР.
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что украинские войска 21 июня выпустили по Киевскому району Донецка восемь снарядов калибра 155 миллиметров. Отмечается, что украинские войска обстреляли также поселок Еленовка, выпустив шесть снарядов калибра 122 миллиметра со стороны населенного пункта Новомихайловка.
Военный эксперт Борис Рожин в беседе с НН отметил, что украинская армия применяет для обстрелов столицы ДНР 155-мм снаряды, которые используются в натовских гаубицах. ЗРК не могут перехватить снаряды, поскольку предназначены для уничтожения крупных ракет, таких как «Точка-У», отметил наш собеседник.
Специалист подчеркнул, что для того, чтобы остановить угрозу обстрелов применяется физическое уничтожение огневых позиций. Для этого используются разведывательные дроны, которые сообщают информацию о нахождении расчетов ВСУ. После чего по ним наносятся удары тактическими ракетами.
«Снаряды перехватить нельзя. ЗРК предназначен для уничтожения ракет. Они летят по баллистической траектории, их могут уничтожать средства ПВО. Большинство из них уничтожается. Отразить удар обычной артиллерии или купировать прилет ракетных «Градов» ЗРК не могут. Тут только физическое уничтожение: выявление, нанесение боевого поражения живой силе и технике, наведение дроном и удары тактическими ракетами», — объяснил Рожин.
Военный эксперт объяснил, что украинская армия усилила обстрелы Донецка, чтобы часть ударов артиллерии и авиации ДНР приходилась на Авдеевку, а не на те войска, которые пытаются удержаться в районе Северодонецкого котла. Именно с этим связаны массированные обстрелы столицы ДНР, считает Рожин.
«ВСУ знают, что артиллерия сейчас задействована в районе Северодонецка и Артемовска. Они используют артиллерийскую группировку для того, чтобы вынудить переброску дополнительных сил на Авдеевское направление, либо снизить общее давление на Северодонецк. Часть ударов артиллерии и авиации приходилась бы на Авдеевку, а не те войска, которые пытаются удерживать Северодонецкий котел», — подчеркнул наш собеседник.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.