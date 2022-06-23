Почему ВСУ бьют по Донецку: Рожин раскрыл новый план Зеленского по Донбассу

«ВСУ знают, что артиллерия сейчас задействована в районе Северодонецка и Артемовска. Они используют артиллерийскую группировку для того, чтобы вынудить переброску дополнительных сил на Авдеевское направление, либо снизить общее давление на Северодонецк. Часть ударов артиллерии и авиации приходилась бы на Авдеевку, а не те войска, которые пытаются удерживать Северодонецкий котел», — подчеркнул наш собеседник.