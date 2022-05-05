Почему укрепляется рубль: экономист Разуваев описал экономический сценарий будущего России

Ранее «Народные Новости» писали, что стоимость газовых фьючерсов в США впервые с лета 2008 года превысила 297 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов. Рост также обусловлен реакцией на более жесткую ситуацию на рынке, в частности, готовящийся шестой пакет санкций против России со стороны Евросоюза. Снижение добычи в Соединенных Штатах также негативно сказывается на котировках, отметил вице-президент ОТС Global Holdings Кэмпбелл Фолнкер.