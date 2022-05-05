Почему укрепляется рубль: экономист Разуваев описал экономический сценарий будущего России

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Курс доллара США в начале торгов на Московской бирже 4 мая опустился ниже 69 рублей, а евро снизился до 72 рублей. Это случилось впервые с июня 2020 года. Член наблюдательного совета гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев рассказал «Народным Новостям», какие факторы позволяют российской валюте укрепляться.
К 10:05 американская валюта теряла 1,46 рубля, опускаясь до 69,50. Евро дешевел на 1,31 рубля, до 73,34. При этом, баррель марки Brent дорожает до 106,12 доллара, WTI — до 103,67 доллара.
Член наблюдательного совета гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев рассказал «Народным Новостям», что падение курса доллара свидетельствует о том, что российский экспорт намного превышает импорт.
«Сейчас с учетом ограничений курс отражает торговый баланс. Укрепление рубля к доллару на 10% срезает годовую инфляцию на 0,5%-1%. Это хороший антиинфляционный шаг. В текущей ситуации экспорт значительно превышает импорт. Фундаментально российская экономика смотрится очень неплохо», — рассказал экономист.
Ранее «Народные Новости» писали, что стоимость газовых фьючерсов в США впервые с лета 2008 года превысила 297 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов. Рост также обусловлен реакцией на более жесткую ситуацию на рынке, в частности, готовящийся шестой пакет санкций против России со стороны Евросоюза. Снижение добычи в Соединенных Штатах также негативно сказывается на котировках, отметил вице-президент ОТС Global Holdings Кэмпбелл Фолнкер.
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.
При этом Россия стала принимать плату за газ в рублях от недружественных стран с 1 апреля, чтобы избавиться от необходимости вести расчеты в евро и долларах. Отказ от операций по оплате поставок в российской национальной валюте будет расцениваться как неисполнение обязательств по договору.