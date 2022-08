Почему цвет в ванной комнате это важно: 5 советов, как избежать безвкусицы

Страшное слово «ремонт». Зачастую, оно включает в себя множество мелких шагов, которые приводят к большим результатам. Каковым будет итог и общая картина зависит от планировки жилья, продумывания деталей и качественной реализации. Сегодня речь пойдет про место, которое мы посещаем ежедневно и по несколько раз— ванную комнату.

Начав ее оформление, возьмите на заметку: она быстро загрязняется, требует правильного освещения, должна расслаблять и при этом выглядеть современно. Поэтому цвет в ванной комнате играет одну из важнейших ролей. Подобрав неправильные оттенки материалов, можно потом очень пожалеть.

5 цветов ванной комнаты, которые сделают ваш интерьер безвкусным

Дизайнеры советуют отказаться от устаревших цветовых решений, обратив внимание на более нейтральные и расслабляющие оттенки. О них редакция «Со Вкусом» и рассказывает в статье ниже.

Персиковый



Переизбыток персикового сделает вашу ванную устаревшей и совершенно непривлекательной. Данное цветовое решение снижает энергию, способствует усталости и вызывает желание побыстрее выйти из комнаты. Отдайте предпочтение другим, более освежающим оттенкам, например, оливковому или лавандовому. Они превосходно выглядят в матовой текстуре и способствуют умиротворению.

Черный



Хоть черные ванны сегодня в тренде, дело тут вовсе не в стиле. Это достаточно сложный и непрактичный цвет, мешающий правильному освещению. Черный и другие темные оттенки поглощают абсолютно любой источник света. В свою очередь, вам затруднительно будет тщательно ухаживать за телом, а также наносить макияж. На полу из черной плитки остаются следы от ног и тапочек. А стены придется вымывать со специальными средствами после каждого принятия душа. Оно вам надо? Как альтернативу используйте шоколадную плитку или краску в качестве основного цвета, а белый и аквамарин как акценты.

Красный



Один из наиболее спорных цветов. Он способен как оживить ванную комнату, так и препятствовать вашему расслаблению. Все же обилие ярко-красного лучше избегать, если в приоритете создание именно уютной спокойной атмосферы. Присмотритесь к более глубоким оттенкам красного: легкому коралловому, темному винному или освежающему арбузному.

Зеленый



В своих проектах дизайнеры нередко обращаются к зелени. Однако делают это дозировано и со знанием дела. Если быть конкретнее, то лучше использовать нейтральную палитру зеленого. Мягкий фисташковый или цвет морской пены будут в самый раз. Но и с ними важно не переборщить. Темно-зеленый цвет в ванной комнате может вызывать дискомфорт и беспокойство. А яркие оттенки зеленого сделают вашу ванную устаревшей.

Белый



Хоть белый цвет визуально расширяет и осветляет пространство, дизайнеры имеют другое мнение на этот счет. При постоянном контакте с белыми стенами пары из душа со временем превратятся в неприятные темные пятна. Белый и его оттенки в принципе достаточно маркие и непрактичные, а в ванной такой эффект уж точно не нужен. Чтобы добиться атмосферы чистоты, обратите внимание на кремовые, бежевые или светло-серые оттенки.

Подумайте о том, какой образ жизни вы ведете и чего хотите конкретно от ванной комнаты: максимальной бодрости, уюта и спокойствия, света или пространства. И только потом приступайте к выбору отделки. Также рекомендуем прочесть, Как уложить тротуарную плитку самостоятельно .

