Почему сырники разваливаются: распространенные ошибки

Сырники уверенно можно назвать самым универсальным блюдом. Еще бы: они идеально вписываются в картину завтрака, служат питательным перекусом средь рабочего дня, а еще их очень любят дети. С чем их только не готовят: варенье, изюм, шоколад, бананы…

Чтобы сырники получились пышными, нежными и хорошо держали форму, нужно выучить несколько следующих правил. Рецептура, правильный замес, температура жарки — значение имеет всё. В данной статье редакция «Со Вкусом» расскажет, как легко и просто приготовить те самые идеальные сырники из меню лучших ресторанов.

Почему сырники разваливаются?

Чтобы блюдо получилось, прежде всего делайте его из правильных ингредиентов. Не менее важно и соблюдать четкие пропорции. Только так любимые сырники не прилипнут к сковороде и не превратятся в забитые мукой лепешки.

Консистенция творога

Тут лучше всего использовать сухой сыр. Если творог будет влажным, то сырники, скорее всего, потеряют форму при жарке. Идеальным вариантом послужит творог из магазина жирностью не более 5%. Маленький совет: чтобы получились действительно воздушные сырники, предварительно протрите творожную массу через сито. К выбору творога подходите серьезно, ведь это основа блюда.

© Depositphotos

Количество яиц

В рецепт любых сырников обязательно входят яйца. Это, так сказать, скрепляющий материал. Много яиц в запеканках — хорошо, а в сырниках — плохо. Ведь чем больше будет яиц — тем больше влаги они отдадут творогу. Поэтому кладите в тесто только желтки. Именно так сырники выйдут без преувеличения идеальными. На 200 г творога двух желтков вполне достаточно.

© Depositphotos

Мука и лепка

Запомните, пшеничная мука здесь исключительно для панировки. Однако есть исключения: если у вас влажный творог. В таком случае добавьте в тесто муку либо же замените ее манкой. Сырники должны получиться не очень крупными. В противном случае на сковороде их сложно будет перевернуть. В идеале тесто на один сырник должно помещаться в одну столовую ложку.

© Depositphotos

Рецепт самых удачных сырников

Протрите 400 г творога через сито. По желанию добавьте ванилин. Соедините творожную массу с желтком, 50 г сахара и щепоткой соли. Добавьте чуточку муки и хорошо все перемешайте. Готовое сырное тесто выложите на присыпанную мукой поверхность. Сформируйте колбаску. Нарежьте ее на 12 частей, затем каждую обваляйте в муке. Сформируйте сырники с бортиками. Отправляйте жарить на горячем сливочном масле на среднем огне под крышкой. Дождитесь золотистой корочки с двух сторон. Готово!

Приготовить хорошие сырники — половина дела. Не менее важна и удачная подача в красивой посуде. Уложите румяные сырники друг на дружку. Можно посыпать сверху пудрой или полить медом. К месту будет и пиала с джемом. А вот как приготовить ягодный пирог в мультиварке читайте тут.

Фото на превью: depositphotos.com.

The post Почему сырники разваливаются: распространенные ошибки appeared first on Со Вкусом.

загрузка...

Не пропустите!