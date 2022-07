Почему сейчас женщины выглядят моложе: 6 причин

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



Недавно, сидя с подругами в кафе и обсуждая последние новости в жизни друг друга, у меня вдруг промелькнуло воспоминание из детства. Когда точно так же мама сидела со своими подругами у нас на кухне. Я поразилась этому невольному сравнению и задалась вопросом: почему женщины выглядят моложе в наши дни?

А ведь и правда! Еще 30–40 лет назад тридцатилетние женщины выглядели строго на свой возраст, если не старше. У каждой был муж и как минимум один ребенок. Говорили они в основном о трудностях жизни, безинициативных мужах, ценах на продукты и бытовых проблемах.

Окинула глазами своих подружек: все жизнерадостные и общительные. Рассказывают кто о работе, кто о новом салоне красоты, кто о поездке в Париж, кто о новых курсах саморазвития. А какие они красотки! Язык не повернется назвать их «женщинами» — только «девушками» и «девочками». Так почему женщины выглядят моложе своих лет? Я собрала несколько причин.

© Depositphotos

Почему женщины выглядят моложе своих лет: несколько веских причин

Другое представление о возрасте

Еще каких-то 40–50 лет назад считалось, что тридцатилетняя женщина должна обязательно быть замужем и с ребенком. Безусловно, сегодня ситуация поменялась. Женщины не спешат обременять себя узами брака, учатся, строят карьеру, путешествуют и наслаждаются жизнью. Уже нет ничего удивительного в том, чтобы в 30 лет жить жизнью восемнадцатилетней девушки. Не обремененные трудностями семейной жизни, такие девушки приятны в общении, легки и жизнерадостны.

© Depositphotos

Свобода в выборе одежды

Во многих странах мира раньше существовали строгие понятия о том, как должна выглядеть женщина в определенном возрасте. Чем старше, тем более строгой должна быть одежда. Никакой оригинальности, свободы выбора или игривости. Зато теперь тридцатилетние и восемнадцатилетние легко скупаются в одних магазинах. Женщина может выглядеть так, как как ей захочется: строго, игриво, романтично.

© Depositphotos

Использование косметики

Раньше женщины меньше пользовались косметикой по нескольким причинам. Прежде всего, ежедневный макияж считался вульгарностью. Кроме того, не было доступной и качественной косметики. Сейчас же уходовая и декоративная косметика высокого качества доступна каждой женщине. Кроме того, появилось множество методик нанесения макияжа, которые позволяют скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства.

© Depositphotos

Деньги

Раньше женщины не тратили денег на себя, свое тело и красоту. Средств было мало, всегда нужно было заботиться о семье. Сейчас же сфера бьюти-процедур очень распространена, а ее стоимость доступна многим. Да и мужчины теперь адекватно воспринимают потребности женщина сходить в бассейн, на массаж, в салон красоты или на маникюр.

© Depositphotos

Борьба со стереотипами

Раньше роль женщины ограничивалась хранением семейного очага. Состоявшаяся представительница прекрасного пола — это в первую очередь жена и мать. Теперь же женщины могут выбирать свой путь самостоятельно, практически без общественного упрека. Кто-то хочет посвятить себя семье, кто-то совмещает роль жены с ведением бизнеса. Другие отвергают институт брака и воспитывают детей самостоятельно. Женщины хотят быть самодостаточными, зарабатывать деньги и реализоваться в любимом деле. Они без раздумий отправляются в путешествия, прыгают с парашютом и осваивают новые, раньше принятые считать «мужскими» профессии. Безусловно, такая свобода выбора отражается на внешности. Самая красивая женщина — это счастливая женщина.

© Depositphotos

Правильное питание

Бесспорно, раньше за своим здоровьем мало кто следил. Понятий про правильное питание, водный баланс, вредные продукты не было. Сейчас же мы оперируем такими понятиями, как «безглютеновый» и «безлактозный», стараемся исключить из рациона сахар, готовим полезные десерты, пьем правильное количество воды и едим авокадо, семена чиа и макароны из твердых сортов пшеницы. Конечно, такая забота о своем организме позволяет выглядеть лучше.

© Depositphotos

Получается, счастье заключается в том, чтобы отказаться от традиционных ценностей: семьи и брака? Нет, счастливой и красивой будет та женщина, которая живет так, как она сама хочет. Ничего так не украшает человека, как исполнение его желаний. Будьте счастливы!

