Почему сейчас женщины выглядят моложе: 6 причин

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Недавно, сидя с подругами в кафе и обсуждая последние новости в жизни друг друга, у меня вдруг промелькнуло воспоминание из детства. Когда точно так же мама сидела со своими подругами у нас на кухне. Я поразилась этому невольному сравнению и задалась вопросом: почему женщины выглядят моложе в наши дни?
А ведь и правда! Еще 30–40 лет назад тридцатилетние женщины выглядели строго на свой возраст, если не старше. У каждой был муж и как минимум один ребенок. Говорили они в основном о трудностях жизни, безинициативных мужах, ценах на продукты и бытовых проблемах.
Окинула глазами своих подружек: все жизнерадостные и общительные. Рассказывают кто о работе, кто о новом салоне красоты, кто о поездке в Париж, кто о новых курсах саморазвития. А какие они красотки! Язык не повернется назвать их «женщинами» — только «девушками» и «девочками». Так почему женщины выглядят моложе своих лет? Я собрала несколько причин.
Почему женщины выглядят моложе своих лет: несколько веских причин
Другое представление о возрасте
Еще каких-то 40–50 лет назад считалось, что тридцатилетняя женщина должна обязательно быть замужем и с ребенком. Безусловно, сегодня ситуация поменялась. Женщины не спешат обременять себя узами брака, учатся, строят карьеру, путешествуют и наслаждаются жизнью. Уже нет ничего удивительного в том, чтобы в 30 лет жить жизнью восемнадцатилетней девушки. Не обремененные трудностями семейной жизни, такие девушки приятны в общении, легки и жизнерадостны.
Свобода в выборе одежды
Во многих странах мира раньше существовали строгие понятия о том, как должна выглядеть женщина в определенном возрасте. Чем старше, тем более строгой должна быть одежда. Никакой оригинальности, свободы выбора или игривости. Зато теперь тридцатилетние и восемнадцатилетние легко скупаются в одних магазинах. Женщина может выглядеть так, как как ей захочется: строго, игриво, романтично.
Использование косметики
Раньше женщины меньше пользовались косметикой по нескольким причинам. Прежде всего, ежедневный макияж считался вульгарностью. Кроме того, не было доступной и качественной косметики. Сейчас же уходовая и декоративная косметика высокого качества доступна каждой женщине. Кроме того, появилось множество методик нанесения макияжа, которые позволяют скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства.
Деньги
Раньше женщины не тратили денег на себя, свое тело и красоту. Средств было мало, всегда нужно было заботиться о семье. Сейчас же сфера бьюти-процедур очень распространена, а ее стоимость доступна многим. Да и мужчины теперь адекватно воспринимают потребности женщина сходить в бассейн, на массаж, в салон красоты или на маникюр.
Борьба со стереотипами
Раньше роль женщины ограничивалась хранением семейного очага. Состоявшаяся представительница прекрасного пола — это в первую очередь жена и мать. Теперь же женщины могут выбирать свой путь самостоятельно, практически без общественного упрека. Кто-то хочет посвятить себя семье, кто-то совмещает роль жены с ведением бизнеса. Другие отвергают институт брака и воспитывают детей самостоятельно. Женщины хотят быть самодостаточными, зарабатывать деньги и реализоваться в любимом деле. Они без раздумий отправляются в путешествия, прыгают с парашютом и осваивают новые, раньше принятые считать «мужскими» профессии. Безусловно, такая свобода выбора отражается на внешности. Самая красивая женщина — это счастливая женщина.
Правильное питание
Бесспорно, раньше за своим здоровьем мало кто следил. Понятий про правильное питание, водный баланс, вредные продукты не было. Сейчас же мы оперируем такими понятиями, как «безглютеновый» и «безлактозный», стараемся исключить из рациона сахар, готовим полезные десерты, пьем правильное количество воды и едим авокадо, семена чиа и макароны из твердых сортов пшеницы. Конечно, такая забота о своем организме позволяет выглядеть лучше.
Получается, счастье заключается в том, чтобы отказаться от традиционных ценностей: семьи и брака? Нет, счастливой и красивой будет та женщина, которая живет так, как она сама хочет. Ничего так не украшает человека, как исполнение его желаний. Будьте счастливы!
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