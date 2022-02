Почему после еды хочется спать и как с этим бороться

Казалось бы, после обеда силы должны восстановиться, а организм — быть готовым к новым подвигам. Но по факту, после еды хочется спать, и ничего поделать с этим не могу. Обеденный сон, по словам врачей, — это хорошо. Но мой шеф, к сожалению, их мнения не разделяет. Поэтому проблему нужно решать.

Когда я углубилась в изучение данного вопроса, наткнулась на интересную информацию. Оказывается, не одной мне после еды хочется спать. Это распространенное явление связано с особенностями функционирования человеческого организма. Более детально расскажу далее.

Из-за чего после еды хочется спать

По одной из версий во всём виновата гипоксия, с которой мы сталкиваемся после плотного приема пищи. Дело в том, что на переваривание еды организм тратит больше половины кислорода, который в себе содержит.

Более того, чтобы усвоить полезные вещества и разнести их по клеткам, организм стимулирует приток крови к органам пищеварения. Таким образом он менее интенсивно снабжает кровью другие органы, к примеру мозг.

От этого мы расслабляемся и вынуждены работать вполсилы. Замечали ведь, что после плотного обеда становитесь менее сообразительны? Но избежать кислородного голода и оттока крови реально, если следовать некоторым правилам.

Что делать, чтобы не хотелось спать после обеда

Начнем с того, что не стоит съедать весь обед за раз. Вы значительно облегчите задачу организму, если растяните прием пищи на несколько этапов. Тогда приток крови будет равномерно распределяться, а вы будете продуктивны весь день.

Чтобы не страдать от кислородного голода, специалисты рекомендуют на обед покидать офис. Если хорошая погода, принимайте пищу на свежем воздухе. И обязательно устраивайте хотя бы 5-минутную прогулку

Чтобы избежать гипоксии, научитесь правильно дышать. В этом вам помогут гипоксические тренировки. Вот одна для примера: задерживайте дыхание в покое. Перерыв между задержками 1–2 минуты. Тренировку делайте натощак.

Чтобы не чувствовать усталости, врачи рекомендуют больше гулять на свежем воздухе. Его доступ в помещение, в котором вы работаете, тоже должен быть неограниченным. А еще повышению концентрации кислорода способствуют домашние растения. Какие именно, читайте по ссылке. А вы после обеда тоже хотите поспать? Что делаете со своим желанием?

