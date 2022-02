Почему плохо растет рассада болгарского перца: полезные советы опытных огородников

Секрет щедрого урожая кроется в деталях ухода за огородными культурами. Если заботиться о растениях и знать, как их правильно выращивать, плоды труда не разочаруют. Однако время от времени даже самые отчаянные огородники сталкиваются с неприятными ситуациями. В этой статье мы рассказываем, что делать, если плохо растет рассада болгарского перца. Будем искать причину и делиться проверенными советами специалистов.

© Depositphotos

Почему плохо растет рассада болгарского перца

Посевной материал оказался низкого качества. Эта причины, кстати, наиболее распространенная. Поэтому покупать нужно только у проверенных огородников, чтобы не тратить зря деньги, время и силы.

Почва, которую вы выбрали для посева рассады, не подходит для этого типа растений. Перед покупкой почвы нужно внимательно изучить информацию на этикетке товара. Проверь состав и уточни у продавца правила ее применения.

© Depositphotos

Слишком много удобрений. Перед тем, как высадить рассаду перца в огород, удобрять ее нужно строго до двух раз. Из-за переизбытка различных добавок растения теряют способность самостоятельно развиваться.

© Depositphotos

Вы не обратили внимание на сроки посева семян болгарского перца в почву. Опытные специалисты советуют высаживать растение строго по Лунному календарю.

© Depositphotos

Недостаток света. Молодняк болгарского перца очень любит большое количество света. Поэтому чтобы вырастить хороший урожай, необходимо добавить искусственное освещение. Отсутствие света в темное время суток замедляет рост ростков перцев.

Неправильно выбранная температура. Болгарский перец перестает расти, если находится в неподходящих условиях. Одним из важнейших факторов, которые влияют на развитие рассады, – это температура. В условиях чрезмерного тепла почва с семенами пересыхает. В результате молодые ростки начинают вянуть.

Вы поливали рассаду перца холодной водой. Это растение любит исключительно теплую воду. Иначе корневая система болгарского перца перемерзает и прекращает расти.

© Depositphotos

Что делать, чтобы вырастить хороший урожай болгарского перца После того, как вы высадили семена перчика в грунт, они нуждаются в трепетном уходе. Первым делом полейте их большим количеством теплой воды. Так корни растения скорее приживутся в почве. Однако важно и не переборщить с поливом. Чрезмерная влажность почвы нередко вызывает черную ножку. Так называют болезнь болгарского перца, когда растение начинает гнить у основания. © Depositphotos Для того, чтобы соблюдать стабильный температурный режим, огородники накрывают емкости с рассадой пленкой. Также можно использовать специальные огородные покрытия для лучшей надежности. Обязательно обзаведись термометром, чтобы регулировать температуру. Она должна быть не выше 28 градусов в дневное время. И не ниже 10 градусов – ночью. Не забывайте опрыскивать рассаду водой, чтобы воздух под пленкой не был слишком сухим. Проветривая рассаду, сделает, чтобы не было сквозняков. Они часто замедляют рост многих растений, не только перцев. © Depositphotos

Важно помнить о том, что вов время выращивания рассады нужно быть максимально внимательным. Одна незначительная ошибка – и растение загниет или перестанет расти. Советы, собранные в сегодняшней статье, помогут вам вырастить вкусный и щедрый урожай болгарских перчиков. Что ж, желаем всем вдохновения в огородничестве и приятных результатов.

