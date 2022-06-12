«Почему они жалуются, что их бросили?»: Басурин поставил солдат ВСУ перед выбором

Военнослужащие ВСУ в последнее время все чаще стали рассказывать на телевидении и в соцсетях, что высшее украинское командование оставляет их без поддержки, а также бросает с автоматами на артиллерию и под танки. Отношение киевских властей к своим солдатам прокомментировал в беседе с «Народными Новостями» заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
По словам полковника, в Киеве не были готовы к российской спецоперации. Сейчас ни у украинского руководства, ни у военнослужащих нет четкой координации и понимания, кто чем должен заниматься.
«Почему они жалуются, что их бросили? Они присягу давали. А теперь бегают по Telegram-каналам, TikTok и жалуются, какая у них плохая жизнь. Пусть они определятся – они военные или кто. Если они не считают, что они военные, пусть оружие сложат и все. И все будут счастливы», — отметил Басурин.
При этом заместитель начальника управления НМ ДНР подчеркнул, что украинским военнослужащим не раз предлагали сложить оружие и сдаться, поэтому у них есть выбор. Сейчас спецоперация продолжается на севере республики, однако по завершении станет ясно, что будут делать солдаты ВСУ.
«Это зависит от завершения спецоперации на севере нашей республики. Что будут делать украинские военные: складывать оружие и сдаваться в плен или дезертировать из армии. Эти пару недель все покажут», — подытожил Басурин, поставив солдат ВСУ перед выбором.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.