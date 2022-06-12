«Почему они жалуются, что их бросили?»: Басурин поставил солдат ВСУ перед выбором

«Почему они жалуются, что их бросили? Они присягу давали. А теперь бегают по Telegram-каналам, TikTok и жалуются, какая у них плохая жизнь. Пусть они определятся – они военные или кто. Если они не считают, что они военные, пусть оружие сложат и все. И все будут счастливы», — отметил Басурин.