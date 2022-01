Почему нельзя хранить огурцы в холодильнике

Практически каждый дачник выращивает огурцы на своем участке. Этот полезный овощ входит в состав многих салатов и считается одним из любимых продуктов для консервации. Если закрутки хранятся долго, то свежие огурцы, к сожалению, нет. Многие потребителей даже умудряются еще больше сократить этот срок. Они считают, что нужно держать огурцы в холодильнике. Ведь так мы поступаем с основной массой продуктов.

Уже давно доказано, что не все овощи предпочитают темные прохладные места. К примеру, помидоры при низких температурах теряют свои вкусовые качества, а их структура становится более зернистой. Огурцы тоже относятся к продуктам, которые плохо переносят холод. Почему же не стоит хранить их в холодильнике и как это может сказаться на плодах?

Стоит ли держать огурцы в холодильнике

Огурцы практически полностью состоят из воды (95 %). Поэтому продукт можно назвать действительно низкокалорийным. Но эта его особенность стала причиной того, что овощ крайне чувствителен к холоду. Огурцы становятся невкусными, более водянистыми и скользкими. К таким выводам пришли в центре потребительского консультирования NRW.

Плоды достаточно теплолюбивы. Как только температура опускается ниже 8 градусов, у огурцов начинается так называемая «простуда». Скорее всего вы замечали на поверхности белый налет или черные точки. Это первые признаки гнили. Уже через несколько дней овощ можно будет выбросить.

Условия хранения

Если других вариантов нет, то огурцы можно хранить в холодильнике до недели, если соблюдать определенные условия:

Дольше всего продержатся только что сорванные овощи. Не оставляйте их долго в доме, сразу прячьте в холодильник. © Depositphotos Убедитесь, что плоды чистые и сухие. Бактериям только дай повод, и они тут же атакуют продукт. А что может быть для них лучше, чем влажная грязь? Проверьте огурцы на целостность. Любые повреждения прискорят процесс гниения. Выбирайте толстокожие плоды. Такие способны пролежать намного дольше. А тонкошкурые лучше сразу пустить на салаты и съесть так.

Способы хранения

Мы уже выяснили, что холод для огурцов губителен. Но и в тепле их долго держать не получится. Они быстро вянут. Чтобы овощ оставался свежим как можно дольше, ему следует создать оптимальные условия. Температурный режим должен быть в пределах 12–14 градусов тепла. Осталось выяснить, в чём хранить.

В кастрюле. Плоды останутся свежими в течение недели, если сложить их хвостиками вниз в кастрюлю, заполненную водой на 2–3 см. Храните под крышкой в кладовой или подвале. Воду следует менять каждый день. В пакете. Заверните каждый огурец в бумажные полотенца и сложите в пакет. В таком виде поместите овощи в холодильник. Максимальный срок хранения этого свертка — 2 недели. Но будьте готовы к тому, что огурцы могут слегка увянуть. В емкости с уксусом. Налейте уксус в эмалированную кастрюлю, чтобы он покрыл дно на 3 мм. Затем поместите внутрь емкости подставку, в которой есть отверстия, а сверху разложите огурцы в несколько слоев. Убедитесь, что они не соприкасаются с уксусом. Храните под крышкой в подходящем месте. Способ обеспечит овощам свежесть на месяц. В яичном белке. Чистые и сухие плоды обмажьте взбитым яичным белком. Дайте ему полностью просохнуть, затем сложите в деревянный ящик и уберите в прохладное место, защищенное от света. Защитная пленка отлично сохраняет влагу внутри овоща, при этом позволяя ему дышать. При такой обработке огурцы пролежат 30–40 дней. В восковой оболочке. Уберите с поверхности огурцов всю влагу и натрите их воском. В таком виде овощи смело можно хранить в холодильнике больше месяца. В банке без кислорода. Способ, который поможет продлить свежесть плодов до 4 месяцев. Вытертые насухо огурцы уложите в стерилизованную сухую банку на 3 л. Овощи должны занимать 3/4 всего объема. Сверху разместите парафиновую свечу. Пока она горит, закупорьте банку металлической крышкой. После использования всего кислорода свеча погаснет, образовав внутри емкости вакуум.

Если вы всё же предпочитаете оставлять огурцы в холодильнике, сложите их в специальный отсек для овощей. Там температура немного выше, чем в основном отделении. Но учтите, что рядом нельзя хранить яблоки, груши и помидоры. Эти плоды выделяют этилен, что ускоряет созревание. А в случае с огурцами делает их мягкими. Так что храните овощи правильно, чтобы подольше наслаждаться их вкусом и пользой!

