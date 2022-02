Цветы в горшках стали приятной альтернативой пышным букетам. Ведь от срезанных цветов, какими бы красивыми и роскошными они ни были, через несколько дней не остается ничего симпатичного. Более того, вид некогда живых, но завядших цветов вводит в тоску.

То ли дело живые цветы в горшках, которые будут радовать владелицу долгие годы! Кроме того, такой подарок может стать стильным дополнением к интерьеру дома. Но некоторые считают, что такой презент неуместен. Так почему нельзя дарить цветы в горшках?

Можно ли дарить цветы в горшках?

Согласно некоторым приметам, вазон в качестве подарка использовать не стоит. И дело тут не в растении, а в земле. Такой подарок может символизировать неприятности, которые связаны с болезнями. Считается, что именинник получает посыл вросшего в землю растения.

Земля издавна ассоциируется с силой, в которую можно заложить как позитивную, так и негативную энергетику. Безусловно, тут многое зависит от намерений дарящего.

Если вам все-таки преподнесли цветок в горшке в качестве подарка, дайте дарящему символические деньги за презент. Это убережет вас от негативной энергетики, которую может нести в себе вазон. Ну а если вы получаете подарок от родных или близких, у которых добрые намерения, переживать не следует.

Будьте крайне осторожными и с теми подарками, которые вы преподносите, и с теми, которые принимаете. Иногда можно причинить вред даже без злого умысла. Часто все зависит от того, как вы воспринимаете презент и как вы относитесь к дарящему. А какие цветы предпочитаете вы: букеты из срезанных или те, что в горшках?

