Почему не цветут фиалки: 6 основных причин

Фиалки (сенполия) — любимые комнатные цветы многих цветоводов. Растения часто украшают собой подоконники домов. И неудивительно, ведь у фиалок красивые соцветия различных форм и цветов и приятный запах. Компактные кустики занимают минимум места и так мило смотрятся в глиняных горшочках. Поэтому обидно, когда растение категорически отказывается радовать хозяина яркими бутонами. Почему же не цветут фиалки, когда, казалось бы, всё в порядке?

А цветочек-то не так прост. Таким образом он демонстрирует, что нуждается в вашем внимании. Как и любая красавица, фиалка достаточно прихотлива. Так что одним своевременным поливом добиться ее расположения не получится. Есть 6 основных причин, из-за которых растение не может или не хочет выпускать новые бутоны.

Почему фиалки отказываются цвести

Неправильная посадка

Если растение ни разу не зацвело с момента появления в вашем доме, возможно, дело в посадке. Первым делом хорошенько присмотритесь к горшку. Он не должен быть чересчур большим. Фиалка бросит все свои силы на развитие корневой системы, чтобы охватить всю территорию.

С горшком определились, а что насчет почвы в нём? Чувствительное растение не приемлет грунт низкого качества. Повышенная кислотность земли может стать причиной плохого развития цветка. А плотный грунт лишает корни полноценного доступа кислорода. Возможно, пришло время заменить почву на более подходящую?

Плохое освещение

Чаще всего фиалки ставят на подоконники. Там они получают свою дневную норму света (10–12 часов в сутки). Но когда окна закрыты жалюзи или маленький цветок находится в постоянной тени более крупных растений, начинаются проблемы. Также вред сенполии принесут прямые солнечные лучи. Они оставляют ожоги на листьях, а при длительном воздействии могут и вовсе убить цветок.

Неправильный полив

Начинающие цветоводы по привычке поливают фиалку, как и все растения, сверху. Из-за этой распространенной ошибки она загнивает. В таких условиях о цветении и речи быть не может. Чтобы увлажнить почву, налейте в емкость теплую отстоянную воду и поместите в нее горшок. Через отверстия внизу грунт впитает необходимое количество влаги. Не используйте жесткую и холодную воду из-под крана. Проводите процедуру раз в неделю.

Неподходящая температура или влажность

Берегите сенполию от сквозняков и перепадов температуры. Она любит стабильность. Растение будет чувствовать себя комфортно при температуре 18–24 градуса тепла. Не стоит выносить вазон летом на улицу или открытый балкон.

Фиалка плохо переносит сухой воздух. Поэтому его нужно регулярно увлажнять, особенно в зимний период. Но опрыскивать растение из пульверизатора нельзя. Вода не должна попадать на листья и соцветия. Поставьте рядом емкость с водой. Жидкость будет испаряться, насыщая воздух влагой.

Переизбыток или нехватка подкормок

Подкармливать фиалку безусловно нужно, но главное — не перестараться. Используйте комплексные подкормки. Вносите их раз в 10 дней вместе с поливом. В период покоя от удобрения следует отказаться. Сенполии требуется время, чтобы отдохнуть и набраться сил перед сезоном цветения. Кстати, всегда немного уменьшайте рекомендуемую концентрацию удобрений.

Болезни и вредители

Если обнаружили на поверхности листьев или стебля белый налет, пятна и гниль, срочно принимайтесь за лечение. В магазинах вы сможете найти специальные средства, которые помогут растению. То же касается и вредителей. В таких случаях желательно обработать не только цветок, но и продезинфицировать горшок.

Правильный уход за фиалкой поможет наслаждаться ее цветением в течение 8–9 месяцев. Придется немного постараться, но ваши усилия окупятся с лихвой. И вопрос, почему не цветут фиалки, вас перестанет волновать. А для тех, кто лишь начал собирать свою коллекцию цветов, предлагаю список самых неприхотливых комнатных растений.

The post Почему не цветут фиалки: 6 основных причин appeared first on Со Вкусом.

загрузка...

Не пропустите!