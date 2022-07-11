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Почему мы не худеем? roman245



«Сидим на диетах»Ни одна диета не поможет похудеть серьезно и надолго. К питанию надо подходить осознанно и очень важно знать, какие продукты как влияют на ваш организм, а не просто делить их на «можно» и «нельзя». К этому прийти несложно: возьмите толстую школьную тетрадь и ежедневно записывайте, что вы съели к и во сколько. Такой самоконтроль поможет понять, сколько вы всего съедаете в течение дня. Это очень важно, так как многие считают, что они «как птички» клюют по зернышку в день, но не худеют, а начав вести пищевой дневник, обнаруживают, что таких вот зернышек у них за день было не одно, а целый десяток.Мало едимВы думаете, что те, кто мало ест, тот худой? Как бы не так! Как только вы станете меньше есть, организм решит, что настали голодные времена, и перейдет в режим энергосбережения. И как бы вы ни старались, он не отдаст вам ни одного грамма жира, а вот мышцы и воду – пожалуйста. А как только в организме снижается процент мышечной массы, сразу же замедляется обмен веществ, кружится голова, нападают различные хвори и недомогания и к тому же постоянно хочется есть. Выход из ситуации простой: хочется есть – ешьте, не морите себя голодом. После физической нагрузки себя надо покормить, это ускорит метаболизм, и вы будете худеть. Есть после тренировки надо творог или отварную ку­рицу. Если вес стоит на месте дольше 2 недель, то не уменьшайте количество еды, а увеличьте продолжительность тренировки.Не верьте цифрам на весахМногие свои удачи в похудении оценивают исключительно по цифре на весах. К сожалению, это не единственный и не самый объективный показатель. Бывает так, что похудеть очень хочется, а жира как такового в организме не так много, и от приложенных усилий фигура вроде меняется, а на весах всего минус 2 кг, и от этого становится грустно. Возьмите сантиметровую ленту и снимите с себя мерки, запишите их и спрячьте куда-нибудь. Через полгодика снова снимите с себя замеры, и вы удивитесь, заметив, что при неизменном весе цифры прилично уменьшились.Эффект платоВот худели вы, худели, и тут внезапно вес замер, и что бы вы ни предпринимали, он стоит на месте. Это бывает из-за того, что вы слишком резво принялись за похудение, организм за вами не успевает. Ему нужно немного времени, чтобы восстановиться. Если вы до этого момента усиленно тренировались и не позволяли себе ничего лишнего, то сейчас самое время устроить небольшой перерыв. Отмените дня на три все тренировки, купите себе вкусной еды и просто отдохните дома перед телевизором. Через три дня принимайтесь за себя вновь, и вы увидите, что у вас вес снова пошел вниз.



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