Почему культ хлеба в СССР был выгоден всем, кроме простого народа

Наше с братом детство пришлось на суровые 90-е. Поэтому, за неимением другим, мы были вынуждены расти на советских книжках. Тогда культ хлеба в СССР меня забавлял: можно подумать, простому человеку только об этом и положено думать. Но сейчас я ситуацию переосмыслила.

Помните лозунги, что звучали наравне с дифирамбами партии? «Хлеб всему голова!», «Хлеба к обеду в меру бери! Хлеб — драгоценность, им не сори!» и другие. Для чего Союз возвел культ хлеба и как это происходило, читайте далее.

Когда возник культ хлеба в СССР

© Depositphotos

Что забавно, в литературе до 1850–60-х годов особого пиетета к хлебу не наблюдается. Из чего можно сделать вывод, что культ появился лишь при Союзе. Одни историки говорят, таким образом власти пытались сплотить народ вокруг довольно приземленного символа. Другие уверены, Союз навязывал людям дополнительный «высший авторитет».

Ко всему прочему данное явление свидетельствует и о том, что изнутри Союз был не совсем таким, как хотел казаться. Задумайтесь, страна, что развивала технологию полетов в космос, в то же время возводила культ вокруг дешевой калорийной еды. Конечно, ведь в покорении космоса был задействован от силы 1 % населения СССР. В отряде космонавтов за всю историю Союза побывало лишь 120 человек.

Почему власти был выгоден культ хлеба в СССР

Кажется, что культ хлеба примитивен, и более свойственный для неразвитых государств (или племен). Почему же его так активно насаждали в СССР — стране, покорившей космос? Есть два возможных ответа.

Во-первых, следует признать, что на протяжение всего своего существования народ в СССР жил достаточно плохо и бедно. Конечно, мы говорим о непривилегированной прослойке населения. Тем не менее советский стиль жизни позволял избежать голода и крестьянских бунтов, что уже, по мнению власти, хорошо.

Во-вторых, не отходя далеко от бедности, поговорим о пропаганде. Советским гражданам с раннего возраста преподносили всеобщую обеспеченность хлебом как главное свидетельство достатка. А в африканских детей и этого нет!

В детских книжках подробно описывался процесс производства хлебобулочных изделий. А рядом с текстом изображали ребенка до революции с огрызком хлеба. Вот почему голодающий пионер верил, что он живёт в лучшей в мире стране.

Советский хлеб и мечты о нём

Сколько бы сейчас на просторах интернета не встречалось ностальгических постов по поводу незабываемого вкуса советских продуктов, фактически дела обстояли немного иначе. Да, возможно еда и была более натуральной. Но что касается хлеба, не все очевидцы по нему скучают.

Моя бабуля в советские времена работала в колхозе в Центральной Украине. Говорит, им в сельпо привозили кислый синий хлеб, который они не стыдились давать свиньям на пропитание. А если какая буханка на прилавке зацвела, ее выбрасывали без зазрения совести.

© Depositphotos

Также существует версия, что культом хлеба советская власть пыталась привить уважение народа к еде, обозначить ее ценность. Но о какой ценности может идти речь, если съедобная пища до простого народа не доходила. От этого, наверное, культ хлеба в СССР и остался. А вы как считаете?

The post Почему культ хлеба в СССР был выгоден всем, кроме простого народа appeared first on Со Вкусом.

загрузка...

Не пропустите!