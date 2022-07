Почему кофе нужно хранить в холодильнике: несколько причин

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



Я не представляю себе нового дня без чашечки ароматного свежесваренного американо. Если не успеваю выпить перед работой, обязательно заскочу в любимую кофейню по пути. Мы с баристой уже приветливо спрашиваем, как друг у друга дела. Иногда он рассказывает мне интересные факты о кофе, но чаще — полезные и практичные. По его совету с недавних пор я храню кофе в холодильнике.

Нынешнее десятилетие по праву можно назвать «временем кофе». Вы же обращали внимание на то, сколько кофеен функционирует даже в самых отдаленных уголках города? Вы удивитесь, но кофе — напиток невероятно популярный. По объемам торговли его обгоняет только нефть (еще один интересный факт от баристы)!

Не нужно быть большим кофеманом, чтобы выбрать для себя любимый сорт — арабику или робусту. Да и основные виды кофейных напитков большинству давно известны. Если вы варите кофе дома, вам будут полезны некоторые лайфхаки. Начнем с хранения кофе.

© Depositphotos

Почему правильно хранить кофе в холодильнике?

Вкус и аромат

Если вы хотите получить вкусный, ароматный и бодрящий напиток, такой, как обычно подают в кофейне, уберите ваши кофейные зерна в холодильник. К правильности такого решения пришли британские ученые из университета Бата. Сперва они выдвинули гипотезу, а затем проверили ее на практике. Дело в том, что охлажденные кофейные зерна образуют более плотный порошок. Это непосредственно влияет на аромат напитка. Кроме того, кофе получится крепче и приготовится быстрее.

© Depositphotos

Увеличение срока годности

Еще один плюс от хранения кофейных зерен в холодильнике или даже в морозильной камере. Такой вариант отлично подходит и для отчаянных кофеманов, которые обычно покупают зерна оптом, и для тех, кто достает кофе лишь для того, чтобы угостить гостей.

© Depositphotos

Стоит ли напоминать о том, что лучше всего использовать свежемолотый кофе. Безусловно, вкусовые качества напитка будут утеряны, если перемолоть зерна заранее. Вы сможете наслаждаться ароматным и бодрящим напитком, если обзаведетесь небольшой кофемолкой. А какой кофе предпочитаете вы?

Фото на превью: depositphotos.com.

The post Почему кофе нужно хранить в холодильнике: несколько причин appeared first on Со Вкусом.

Не пропустите!