Почему большие куриные яйца нужно употреблять с осторожностью

Родственников в деревне не осталось, поэтому о бесплатных натуральных продуктах и не мечтаю. А на рынке их покупать побаиваюсь. Ведь кто знает, что хозяйка добавила в молоко, чтобы его стало больше и оно дольше оставалось свежим. Поэтому как молокопродукты, так и яйца приходится покупать в магазине. К тому же всегда есть возможность взять большие куриные яйца.

Да, яйца категории С0 несколько дороже обычных. Зато они тяжелее, ими сразу наедаешься. Но недавно услышала от коллеги гипотезу, которая до сих пор не дает мне спокойно спать по ночам. А за счет чего вообще яйца этой категории становятся такими крупными?

Откуда берутся большие куриные яйца

Согласитесь, если рассуждать здраво, то категория яиц, указанная на упаковке, никакой информации об их составе не несет. Она информирует лишь о размерах и весе продукта. Конечно, на этой же упаковке производитель не указывает, что большие яйца откладывают старые курицы.

Ни для кого не секрет, что на фермах куриц кормят комбикормом с добавками (стимуляторами и гормонами. Это не может не отразиться на составе яиц. Однако старые курицы питаются таким кормом дольше, от чего их яйца и больше по размеру.

Что по поводу категорий С1, С2, С3? По мнению моей коллеги, яйца поменьше откладывают молодые птицы. И на таких яйцах должен меньше отражаться состав кормовых добавок. Из чего можем сделать вывод, что они полезнее.

Конечно, необязательно покупать самые маленькие яйца. Но если вы предпочтете вторую или первую категорию нулевой, не сильно проиграете в размере, сэкономите в деньгах и получите вкусный продукт.

А вы покупаете большие куриные яйца или продукт более низкой категории? Как считаете, отличаются ли они по составу? Будем рады прочесть ваше мнение в комментариях!

