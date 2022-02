Почему белье после стирки плохо пахнет

Когда отправляю вещи в стиральную машинку, планирую достать их оттуда спустя час чистыми и с ароматом как минимум горной свежести. Но так получается не всегда. Заметила, что в последнее время моя машинка меня подводит. Белье после стирки плохо пахнет, в нём неприятно ходить. Но в чём же причина?

Развести мужа на покупку новой машинки вот так сразу не удалось. Он у меня мастер на все руки, поэтому в первую очередь решил определить проблему, а потом ее устранить. Говорит, причин может быть несколько. Их все нужно проверить. Если вам знакома эта неприятная ситуация, узнаете, что делать далее.

Как действовать, если белье после стирки плохо пахнет

Во-первых, если машинка новая, первый раз ее нужно запустить без белья либо с вещами, которые не жалко. К примеру, тряпками или ковриком для ванной. Поскольку все детали новые, они могут хранить в себе запах. Он быстро устранится в процессе правильной эксплуатации.

Но если стиральная машина эксплуатируется не первый год и в ней появился запах, обратите внимание на следующие правила.

Не стоит складывать грязные вещи в барабане машинки. Ведь это стимулирует размножение бактерий и плесени. Вот почему возникает запах, с которым даже стирка не справится.

Запах плесени может возникнуть из-за застоя воды в резиновом уплотнителе. Поэтому после стирки его нужно насухо вытирать, а дверцу на некоторое время оставлять открытой.

Резкий химический запах на белье может возникнуть, если вы перебарщиваете с дозировкой порошка. Тогда он не успевает выполоскаться и остается пленкой на деталях машины. Придерживайтесь инструкции на упаковке стирального средства.

Как устранить запах в стиральной машине

А еще причиной появления неприятного запаха в стиральной машине могут быть технические поломки. Не забывайте изредка проверять состояние сливного шланга, ухаживать за лотком для моющих средств и очищать фильтр. Как это делать, читайте по ссылке.

Если ваше белье после стирки плохо пахнет, это не значит, что пора менять прибор. Чаще всего такое явление возникает вследствие неправильной эксплуатации машинки. Признайтесь, вы ведь тоже никогда не читали инструкцию к ней? Что же, наверное, самое время это сделать!

