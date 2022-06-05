Побывавший в бункере украинских националистов военный Донбасса развеял миф о ВСУ

Член расчета ПТУР из 9-го отдельного полка ВС ДНР с позывным Дед рассказал, почему решил встать на защиту Донбасса, и поделился эмоциональными историями, которые происходили на его боевом пути.
Военному с позывным Дед буквально на днях исполняется 61 год. За долгую жизнь он видел немало всего, но трагические события, которые развернулись 2 мая в Одессе, навсегда изменили его мировоззрение и определили дельнейшую судьбу.
Дед рассказал журналистам издания «Интербригады» о том, что после трагедии в Доме профсоюзов он решил встать на защиту Донбасса и незамедлительно приехал в Донецк.
«Приехал я в Донецк в 2014 году добровольцем, в декабре. Подтолкнули меня к этому события в Одессе. Когда я увидел, что там было, решил приехать. Я приехал из Ростова. Мне подсказали, где военкомат. Пару дней посидел, потом меня взяли в расчет ПТУР 9-го полка», — рассказал мужчина.
Военный сообщил, что вместе с расчетом он отправился в Новоазовск, где бригаду начали активно обстреливать ВСУ. После этого расчет зашел в одно из сел, где подвергся атаке со стороны украинской армии. Тот день навсегда остался в памяти бойца, он получил боевой опыт и научился контролировать свои эмоции.
«В ночь с 1 на 2 июля мы выходили из села, нас постоянно обстреливали. Были танки, артиллерия, все по нам летело. Мое подразделение стояло на краю, там было очень страшно. После этого случая я принял веру. 152-ми нас посыпали. Но мы остались живы, нас было 12 человек. У нас был парень с позывным «Бизон», я его раньше недолюбливал. Но после этого случая извинился перед ним, потому что он заднюю не дал. Когда попадаешь под реальный обстрел, узнаешь о людях многое», — рассказал мужчина.
Дед вновь встал на защиту Донбасса уже во время спецоперации на Украине. Мужчина вместе со своим подразделением участвовал в штурме завода Ильича и побывал в бункере украинских националистов.
«Я ПТУРщик, мы были на заднем плане. А ребята со 2-го батальона сражались, 36-я бригада ВСУ сдалась. Мы зашли на завод, я был в бункере. Украинцы были вооружены не так хорошо, как об этом рассказывают. У них были не очень хорошие бронежилеты, старые дырявые каски и старые автоматы», — рассказал Дед.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.