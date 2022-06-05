Побывавший в бункере украинских националистов военный Донбасса развеял миф о ВСУ

«В ночь с 1 на 2 июля мы выходили из села, нас постоянно обстреливали. Были танки, артиллерия, все по нам летело. Мое подразделение стояло на краю, там было очень страшно. После этого случая я принял веру. 152-ми нас посыпали. Но мы остались живы, нас было 12 человек. У нас был парень с позывным «Бизон», я его раньше недолюбливал. Но после этого случая извинился перед ним, потому что он заднюю не дал. Когда попадаешь под реальный обстрел, узнаешь о людях многое», — рассказал мужчина.