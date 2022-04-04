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    Побывавший в плену боец ВС РФ рассказал о зверских издевательствах украинских националистов

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    riafan.ru

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    riafan.ru

    Военнослужащий ВС РФ, которому удалось выжить после плена у
    украинских националистов, рассказал о зверских издевательствах.

    По его словам, одного из пленных попросту забили насмерть.
    Сам солдат лежал с повязкой на глазах и слышал крики, которые затем стихли.

    «На утро нам сказали: “Вы вообще в курсе, что вы с
    трупом спали?”. Такое чувство, что его били палками, потому что звук был
    очень глухой от ударов», — отметил военнослужащий.

    Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало,
    что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам
    Украины, мирному населению ничего не угрожает.

    Однако фейки от Украины и Европы являются частью
    информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже
    были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО
    украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью
    выведена из строя, несмотря на информационный шум.

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