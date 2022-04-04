Побывавший в плену боец ВС РФ рассказал о зверских издевательствах украинских националистов

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Военнослужащий ВС РФ, которому удалось выжить после плена у
украинских националистов, рассказал о зверских издевательствах.
По его словам, одного из пленных попросту забили насмерть.
Сам солдат лежал с повязкой на глазах и слышал крики, которые затем стихли.
«На утро нам сказали: “Вы вообще в курсе, что вы с
трупом спали?”. Такое чувство, что его били палками, потому что звук был
очень глухой от ударов», — отметил военнослужащий.
Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало,
что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам
Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Однако фейки от Украины и Европы являются частью
информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже
были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО
украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью
выведена из строя, несмотря на информационный шум.