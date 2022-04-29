Победителями онлайн-олимпиад «Яндекс Учебника» стали 150 тысяч российских школьников

«Такие олимпиады с яркими и практическими заданиями показывают, что учеба может быть увлекательной и приносить удовольствие. Мир быстро меняется и чтобы добиться в нем успеха, ребята должны уметь мыслить логически и нестандартно, а также взаимодействовать с современными технологиями», — заявил руководитель образовательной онлайн-платформы «Яндекс Учебник» Александр Москвичев.