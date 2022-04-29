Победителями онлайн-олимпиад «Яндекс Учебника» стали 150 тысяч российских школьников

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Участие в онлайн-олимпиадах «Яндекс Учебника» приняли 570 тыс. российских школьников, из которых более 150 тыс. стали победителями.
Всероссийские онлайн-олимпиады оказались наиболее популярны в Москве, Подмосковье, Петербурге, Пермском крае, Дагестане, Новосибирской области. В рамках заданий ребятам предлагалось управлять дронами, чинить роботов, делать заказ в онлайн-магазине и даже расшифровывать закодированные данные.
«Такие олимпиады с яркими и практическими заданиями показывают, что учеба может быть увлекательной и приносить удовольствие. Мир быстро меняется и чтобы добиться в нем успеха, ребята должны уметь мыслить логически и нестандартно, а также взаимодействовать с современными технологиями», — заявил руководитель образовательной онлайн-платформы «Яндекс Учебник» Александр Москвичев.
Разработкой олимпиадных заданий занимались методисты «Яндекс Учебника» в сотрудничестве со специалистами Центра педагогического мастерства. Также партнером онлайн-олимпиад выступила Академия Министерства просвещения России.