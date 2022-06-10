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Победителям конкурса президентских грантов 2022 года выделено около 3,8 миллиарда рублей

Победителям конкурса президентских грантов 2022 года выделено около 3,8 миллиарда рублей
pexels.com

Итоги конкурса Фонда президентских грантов 2022 года подвели в пятницу, 10 июня. Победителям выделено около 3,8 млрд рублей, заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

В этом году гранты получат 1889 организаций. Треть из них — некоммерческие. Отмечается, что из-за существенного роста качества подготовки заявок было принято решение повысить проходные баллы в двух самых больших по объему распределения средств группах проектов.

Наиболее популярными грантовыми направлениями в этом конкурсе стали «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан». Зафиксировано 350 инициатив на сумму 950 млн рублей. Также популярностью пользовалось направление «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни». В нем участники представили 332 проекта на сумму 445 млн рублей.

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