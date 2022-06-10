Победителям конкурса президентских грантов 2022 года выделено около 3,8 миллиарда рублей

Итоги конкурса Фонда президентских грантов 2022 года подвели в пятницу, 10 июня. Победителям выделено около 3,8 млрд рублей, заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
В этом году гранты получат 1889 организаций. Треть из них — некоммерческие. Отмечается, что из-за существенного роста качества подготовки заявок было принято решение повысить проходные баллы в двух самых больших по объему распределения средств группах проектов.
Наиболее популярными грантовыми направлениями в этом конкурсе стали «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан». Зафиксировано 350 инициатив на сумму 950 млн рублей. Также популярностью пользовалось направление «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни». В нем участники представили 332 проекта на сумму 445 млн рублей.