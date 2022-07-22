Победительницей конкурса “Мисс Москва — 2022” стала переводчица Анна Янкова. Девушку раскритиковали за “ненатуральную красоту”

Анна Янкова

Вчера в московском концертном зале “Известия Hall” прошел финал конкурса “Мисс Москва — 2022”. Победительницей стала 24-летняя переводчица Анна Янкова. Теперь девушка получит возможность представить Москву на фестивале “Краса России”, который состоится 27 октября 2022 года в Сочи.



Анна Янкова (на втором плане)



Всего за титул боролись 25 девушек в возрасте от 18 до 32 лет. В составе жюри в этом году были журналист Отар Кушанашвили, композитор Вячеслав Тюрин, директор конкурса Татьяна Андреева-Фальк, главный редактор журналов Modny Dom и World Beauty Беатрис Малахова, блогер Гусейн Гасанов, телеведущая и обладательница титула “Вице-мисс Москва — 2014” Арина Данилова.



Анна Янкова (слева) после церемонии награждения

Анна — уроженка Белоруссии. Девушка родом из Могилева, и на ее счету уже несколько побед в белорусских конкурсах красоты, в том числе “Мисс Вива Браслав” в 2018 году.

Девушка рассказала, что хочет быть актрисой, а ее главная мечта — сниматься в клипах и фильмах. Сейчас Анна работает переводчиком и преподает иностранные языки, а также занимается танцами и садится на три вида шпагата.

В сети, однако, не все одобрили выбор жюри: у некоторых возникли сомнения в “натуральности” красоты победительницы. Встречайте новую “мисс Москва” с дутыми губами, наращенными ногтями, ресничками и архитектурой бровей. Анна Янкова, 24 года, — пишет телеграм-канал “НеМалахов”.