Победительница «Битвы экстрасенсов» Елена Ясевич скончалась в больнице

Победительница 12-го сезона «Битвы Экстрасенсов» Елена Ясевич умерла в больнице после длительной болезни. О трагедии сообщил бывший участник проекта Никита Турчин.
Диагноз семья ясновидящей раскрывать отказывается. Известно, что у Ясевич остались две дочери — 16 и 4 лет. Поклонники выразили свои соболезнования семье погибшей, передает StarHit.
«Умерла в больнице еще вчера. Прощание будет в пятницу. Больше никакой информации у меня нет», — сообщил Турчин.
Как рассказывала ранее сама Елена, дар к ней передался от бабушки. Сама себя она называла ведьмой, потому что нередко прибегала к темной магии. Некоторые из поклонников увидели причину смерти Ясевич именно в этом.