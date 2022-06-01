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Победительница «Битвы экстрасенсов» Елена Ясевич скончалась в больнице

Победительница «Битвы экстрасенсов» Елена Ясевич скончалась в больнице
ТНТ/Prt Scr Битва Экстрасенсов

Победительница 12-го сезона «Битвы Экстрасенсов» Елена Ясевич умерла в больнице после длительной болезни. О трагедии сообщил бывший участник проекта Никита Турчин.

Диагноз семья ясновидящей раскрывать отказывается. Известно, что у Ясевич остались две дочери — 16 и 4 лет. Поклонники выразили свои соболезнования семье погибшей, передает StarHit.

«Умерла в больнице еще вчера. Прощание будет в пятницу. Больше никакой информации у меня нет», — сообщил Турчин.

Как рассказывала ранее сама Елена, дар к ней передался от бабушки. Сама себя она называла ведьмой, потому что нередко прибегала к темной магии. Некоторые из поклонников увидели причину смерти Ясевич именно в этом.

смерть
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RusNewsToday24
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