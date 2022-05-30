Победители “Евровидения” продали свою награду за 900 тысяч долларов. Деньги будут направлены в помощь Украине

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Группа Kalush Orchestra
Украинская группа Kalush Orchestra, которая стала победителем песенного конкурса “Евровидение” в этом году, продала свою награду — хрустальный микрофон — за 900 тысяч долларов. Об этом группа рассказала в инстаграме*.
Лот был выставлен на аукционе, организованном благотворительным фондом украинского телеведущего и волонтера Сергея Притулы. Покупателем хрустального микрофона стала украиинская криптовалютная биржа. Все вырученные деньги музыканты планируют передать на помощь армии Украины: ранее они заявляли о намерении приобрести беспилотный комплекс PD-2. Спасибо всем, кто сделал пожертвования. Особенно благодарны команде WhiteBit, которые купили кубок, — написали музыканты в соцсети.
Ранее лидер группы Олег Псюк также объявил о том, что выставит на аукцион розовую панаму, в которой выходил на сцену на “Евровидении”.
Конкурс “Евровидение” прошел в Турине в середине мая. Без скандалов не обошлось: делегации из Румынии, Азербайджана и Грузии обвинили организаторов “Евровидения” в подмене оценок жюри.
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Фото
GettyImages.ru