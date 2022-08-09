Победители Евровидения из Украины захотели «отменить» русского диджея

Победители последнего конкурса «Евровидение» из Украины Kalush Orchestra поставили ультиматум организаторам международного музыкального фестиваля в Черногории Sea Dance Festival, потребовав «отменить» участие российского артиста, передает «Украина.ру».
Речь идет о российском диджее Нине Кравиц, которая уже трижды получила отказы в участии от европейских и американских фестивалей за «симпатии к Путину», хоть и не высказывалась на политические темы.
Узнав, что Кравиц по-прежнему фигурирует в списке участников Sea Dance Festival, группа Kalush Orchestra выдвинула ультиматум.
«Должны были выступать через месяц на одном фестивале, и здесь вдруг поставили на него какую-то российскую певицу — и это «полная шляпа». Мы уже написали организатору, чтобы его убрали оттуда. А если не получится, то мы, конечно, там не будем выступать», — высказался фронтмен коллектива Олег Пасюк.
Пока организаторы черногорского фестиваля никак не отреагировали на заявление украинских музыкантов.