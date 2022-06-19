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Победителей конкурса «Моя страна — моя Россия» наградили на ПМЭФ-2022

Победителей конкурса «Моя страна — моя Россия» наградили на ПМЭФ-2022
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко / ПМЭФ-2022

Торжественное награждение победителей конкурса «Моя страна — моя Россия» состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022). 

Всего было представлено 17 номинаций. В их числе оказались «Культурное наследие моей страны», «Моя гордость. Моя малая родина», «Мое ремесло», «Моя семья: преемственность, ценности и смыслы», «Мое здоровье», «Экология моей страны». Данной информацией поделился корреспондент Федерального агентства новостей, входящего в Медиагруппу «Патриот».

Петербургский международный экономический форум — 2022 стартовал 15 июня и завершится 18 июня. Свыше 500 российских компаний из 66 разных отраслей приняли участие в форуме. В рамках мероприятия состоялись встречи с подписанием соглашений, выступил президент России Владимир Путин.

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