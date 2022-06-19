Победителей конкурса «Моя страна — моя Россия» наградили на ПМЭФ-2022

Всего было представлено 17 номинаций. В их числе оказались «Культурное наследие моей страны», «Моя гордость. Моя малая родина», «Мое ремесло», «Моя семья: преемственность, ценности и смыслы», «Мое здоровье», «Экология моей страны». Данной информацией поделился корреспондент Федерального агентства новостей, входящего в Медиагруппу «Патриот».