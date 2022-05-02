Победитель «Маски» объяснил, почему не покинул Россию вслед за коллегами

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Российский оперный певец Ильдар Абдразаков стал победителем третьего сезона шоу «Маска» на НТВ. Несмотря на талант и статус мировой звезды, исполнитель предпочел остаться в России на фоне обострения общественно-политической обстановки.
Бессменный член жюри вокального проекта Филипп Киркоров назвал победителя «певцом мирового уровня». Поп-король искренне удивился, как Абдразаков смог принять «нереальное» решение остаться в России со своими вокальными данными. В ответ на это, артист признался в любви к родной стране.
«Я здесь родился, это моя родина», – заявил победитель проекта.
Напомним, четверо финалистов шоу в заключительном выпуске третьего сезона проекта вышли на сцену зала Crocus City Hall. Конкурсанты исполнили легендарные хиты и сбросили свои маски перед многотысячной аудиторией. Победителем оказался Дракон.