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    Победитель «Маски» объяснил, почему не покинул Россию вслед за коллегами

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Победитель «Маски» объяснил, почему не покинул Россию вслед за коллегами

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    Manfred Siebinger/imago stock&people/globallookpress

    Российский оперный певец Ильдар Абдразаков стал победителем третьего сезона шоу «Маска» на НТВ. Несмотря на талант и статус мировой звезды, исполнитель предпочел остаться в России на фоне обострения общественно-политической обстановки.

    НТВ/Prt Scr ШОУ МАСКАНТВ/Prt Scr ШОУ МАСКА

    Бессменный член жюри вокального проекта Филипп Киркоров назвал победителя «певцом мирового уровня». Поп-король искренне удивился, как Абдразаков смог принять «нереальное» решение остаться в России со своими вокальными данными. В ответ на это, артист признался в любви к родной стране.

    «Я здесь родился, это моя родина», – заявил победитель проекта.

    Напомним, четверо финалистов шоу в заключительном выпуске третьего сезона проекта вышли на сцену зала Crocus City Hall. Конкурсанты исполнили легендарные хиты и сбросили свои маски перед многотысячной аудиторией. Победителем оказался Дракон.

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