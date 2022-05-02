Победитель «Маски» объяснил, почему не покинул Россию вслед за коллегами

Бессменный член жюри вокального проекта Филипп Киркоров назвал победителя «певцом мирового уровня». Поп-король искренне удивился, как Абдразаков смог принять «нереальное» решение остаться в России со своими вокальными данными. В ответ на это, артист признался в любви к родной стране.