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    Победитель «Маски» Абдразаков рассказал о минусах 50-килограммового костюма Дракона

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Победитель «Маски» Абдразаков рассказал о минусах 50-килограммового костюма Дракона

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    Manfred Siebinger/imago stock&people/globallookpress

    Оперный певец Ильдар Абдразаков, ставший победителем музыкального шоу «Маска», рассказал свои впечатления от костюма Дракона.

    Абдразаков отметил, что его сценический образ для «Маски» весил около 50 килограммов. Артист подчеркнул, что в костюме Дракона практически не мог двигаться, от чего однажды чуть не испытал приступ клаустрофобии.

    «Каждый раз после номера был мокрый насквозь — представляете, что такое 50 килограммов, которые не пропускают воздух? Выбрал образ по эскизу, а когда мне уже пошили и принесли костюм, деваться было некуда», — цитирует певца «СтарХит».

    Абдразаков рассказал, что впоследствии в костюм был установлен вентилятор, иначе дышать было невозможно, а от постоянного ношения образа Дракона невыносимо болела шея.

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