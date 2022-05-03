Победитель «Маски» Абдразаков рассказал о минусах 50-килограммового костюма Дракона

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Оперный певец Ильдар Абдразаков, ставший победителем музыкального шоу «Маска», рассказал свои впечатления от костюма Дракона.
Абдразаков отметил, что его сценический образ для «Маски» весил около 50 килограммов. Артист подчеркнул, что в костюме Дракона практически не мог двигаться, от чего однажды чуть не испытал приступ клаустрофобии.
«Каждый раз после номера был мокрый насквозь — представляете, что такое 50 килограммов, которые не пропускают воздух? Выбрал образ по эскизу, а когда мне уже пошили и принесли костюм, деваться было некуда», — цитирует певца «СтарХит».
Абдразаков рассказал, что впоследствии в костюм был установлен вентилятор, иначе дышать было невозможно, а от постоянного ношения образа Дракона невыносимо болела шея.
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