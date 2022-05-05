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    Победитель лотереи потратил выигрыш на квартиру для родителей из ЛНР

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Победитель лотереи потратил выигрыш на квартиру для родителей из ЛНР

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    pixabay.com

    Мужчина из Подмосковья, выигравший главный приз в лотерее, потратил деньги на квартиру для родителей из ЛНР. Об этом пишет интернет-портал «Подмосковье сегодня».

    Первоначально счастливчик хотел за счет выигранных денег покрыть расходы на ипотечный заем и автокредит. Однако в свете последних событий он решил вывезти своих пожилых родителей из ЛНР и купил им квартиру в подмосковном Нахабине.

    «Ранее они жили в ЛНР. Приехали сюда недавно, больших трудностей не возникло, только было хлопотно», — сообщил мужчина.

    В Подмосковье с начала специальной операции по защите Донбасса появляется все большее количество беженцев. Власти области проводят для переселенцев регулярные физкультурно-спортивные мероприятия, пишет РИАМО.

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