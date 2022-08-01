По последним данным, BYD не удалось обойти Tesla на рынке электромобилей

В мировом рейтинге продаж электромобилей, опубликованном японским агентством Nihon Keizai Shimbun 28 июля, лидирующую позицию занимает компания Tesla, вопреки ранее опубликованной информации.

Рейтинг на основе данных о продажах электромобилей в 66 странах составлен компанией MarkLines, специализирующейся на исследованиях автомобильного рынка. Tesla заняла первое место, продав в первой половине года 564 000 электромобилей. За ней следует BYD с результатом 324 000 единиц и SAIC-GM-Wuling, продажи которой составили 310 000 машин.

Среди 10 крупнейших компаний Hyundai Motor Co. и Kia Corp. продемонстрировали наибольший годовой рост. Hyundai Motor продала 169 000 электромобилей в первой половине года, что вдвое больше, чем год назад.





Hyundai Motor и Kia запустили IONIQ 5 и EV6 соответственно на рынках США и Европы в начале этого года. Обе модели получили хорошие отзывы, только в США было продано более 10 000 единиц каждой. BYD также переместился с четвертого места на второе, так как продажи моделей среднего и бюджетного сегмента резко выросли, в основном на китайском рынке. Продажи выросли в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Скачок Hyundai Motor опустил альянс Renault-Nissan на 6 место. Toyota и Honda продали по 10 000 электромобилей каждая, попав в топ-20.