По параметрам похож на новый MacBook Air, но в четыре раза дешевле. Ноутбук Infinix INBook X1 Neo оценили в 313 долларов

Компания Infinix продолжает развивать направления бизнеса, отличные от смартфонов. Сегодня производитель выпустил свой новый ноутбук под названием INBook X1 Neo, за который в Индии просят всего 313 долларов.





При такой цене тут, безусловно, не может быть производительного процессора, поэтому сердцем служит Intel Celeron N5100. Но во всём остальном, как минимум на бумаге, параметры соответствуют более дорогим ноутбукам.

К примеру, тут металлический корпус массой всего 1,24 кг, а экран диагональю 14 дюймов с разрешением Full HD характеризуется яркостью 300 кд/м2. Оперативной памяти предусмотрено 8 ГБ, есть SSD объёмом 256 ГБ. То есть всё весьма похоже на новый базовый MacBook Air, который в четыре раза дороже.

Аккумулятор ёмкостью 50 Вт•ч должен обеспечивать день работы, также есть 45-ваттная быстрая зарядка. Набор портов включает пару USB, пару USB-C, HDMI и слот для карт SD.