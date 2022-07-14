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«По музыке получал пятерки»: классная учительница раскрыла секрет успеха Юры Шатунова

«По музыке получал пятерки»: классная учительница раскрыла секрет успеха Юры Шатунова
ТАСС/Прокофьев Вячеслав

Учительница Юрия Шатунова рассказала, какие предметы больше всего любил ее звездный ученик.

Классная руководительница певца Юры Шатунова Ирина Ивановна в проекте «Оставаться людьми» рассказала, что в школе у будущего певца было не все гладко с некоторыми предметами.

Агентство «Москва» / Кирилл Зыков
Агентство «Москва» / Кирилл Зыков

«Я была его классным руководителем в четвертом классе. Он был очень добрым и улыбчивым мальчиком. Постоянно улыбался. И до конца была у него на лице улыбка», – сообщила Галина Ивановна.

prt scr youtube.com/Юрий Шатунов
prt scr youtube.com/Юрий Шатунов

Как заметила учительница Галина Ивановна, в учебе у Юры Шатунова было не все гладко.

«Русский язык и математику он прогуливал. Стоял под окнами. А вот на музыку всегда приходил. Творческий человек. По музыке получал пятерки», — заявила она.

Ранее «НародныеНовости» писали, о том, что продюсер Алибасов признался, что проглядел талант у Цоя и Шатунова

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