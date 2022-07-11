По итогам презентации новой линейки «Москвичей» разгорелся скандал

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Появилось продолжение истории о том, почему новые «Москвичи» будут выглядеть не так, как было показано на большой презентации.

Напомним, на показанных слайдах легко узнаются модели китайской компании JAC, а точнее ее дочернего бренда Sehol. После первоначального опровержения КАМАЗ разослал по каналам СМИ еще несколько заявлений.





Представленные на мероприятии слайды, которые ушли в интернет, не являются презентацией моделей, которые будут собираться в формате крупноузловой сборки с последующей локализацией. На этих слайдах написано, что это пример автомобиля. Они были выставлены там для понимания, какие ТТХ автомобилей могут быть реализованы на данном сборочном производстве.



Представленные на стендах в рамках подписания мэром Москвы С. Собяниным и генеральным директором ПАО КАМАЗ С. Когогиным соглашения о сотрудничестве визуализированные образы автомобилей не являются прототипами и не имеют ничего общего с реальными моделями, которые будут выпускаться на МАЗ «Москвич».



Дело в том, что никакой презентации моделей не было. Было подписание соглашения между Москвой и КАМАЗом об организации производства легковых автомобилей, стратегической целью которого будет создание отечественной платформы легкового электрического автомобиля. Нигде не было озвучено, какие автомобили и с каким иностранным партнером будут собираться на Москвиче в формате крупноузловой сборки. Более того, переговоры ведутся с несколькими производителями и никаких договоренностей на данный момент нет.

В компании JAC отказались комментировать сходство эскизов и серийных автомобилей.