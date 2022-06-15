ПМЭФ в Петербурге стартовал под выстрел из пушки Петропавловской крепости

В городе зародилась новая традиция. В этом году юбилейный ПМЭФ стартовал под полуденный выстрел из пушки, который совершили при участии главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина. Об этом сообщил в своем Telegram-канале сообщил вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников.