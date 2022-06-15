ПМЭФ в Петербурге стартовал под выстрел из пушки Петропавловской крепости

Открытие Петербургского международного экономического форума в Северной столице сопровождалось выстрелом из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.
В городе зародилась новая традиция. В этом году юбилейный ПМЭФ стартовал под полуденный выстрел из пушки, который совершили при участии главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина. Об этом сообщил в своем Telegram-канале сообщил вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников.
Форум проходит в Северной столице с 15 по 18 июня. В рамках мероприятия запланированы многочисленные сессии, участие в которых примут представители более 90 стран мира. Экспертов ожидает обсуждение различных вопросов, тематика которых посвящена развитию творческих сфер, спорта и образования.
Московская область ранее представила свой стенд на ПМЭФ-2022. Гостям предлагается ознакомиться с проектами региона в сфере импортозамещения, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».