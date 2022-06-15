ПМЭФ удивил гостей красочным панно из 120 тысяч цветов

«Собирали почти сутки, безостановочно работая, порядка 60 человек флористов. В момент, когда все стенды уже были сданы, мы еще сегодня ночью собирали это панно, чтобы гости форума увидели его во всей красе», — рассказала представитель ГК «Уралхим» Ксения Иванова в интервью «Невским новостям», входящим в Медиагруппу «Патриот».