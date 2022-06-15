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ПМЭФ удивил гостей красочным панно из 120 тысяч цветов

ПМЭФ удивил гостей красочным панно из 120 тысяч цветов
Невские новости/ПМЭФ-2022

Красочное панно из 120 тыс. цветов создали на стенде «Уралхима» в рамках Петербургского международного экономического форума.

ПМЭФ-2022 смог удивить гостей мероприятия необычной цветочной композицией с приятным ароматом и глубоким смыслом. Картина, изображающая цветочное поле, голубое небо и ладони, в которых находится Земля, появилась всего за одну ночь до начала форума.

«Собирали почти сутки, безостановочно работая, порядка 60 человек флористов. В момент, когда все стенды уже были сданы, мы еще сегодня ночью собирали это панно, чтобы гости форума увидели его во всей красе», — рассказала представитель ГК «Уралхим» Ксения Иванова в интервью «Невским новостям», входящим в Медиагруппу «Патриот».

При создании панно использовалось более 120 тыс. бутонов 96 разных сортов цветов. Представители стенда уверены, что композиция сохранится в прекрасном состоянии до окончания ПМЭФ.

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RusNewsToday24
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