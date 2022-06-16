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ПМЭФ-2022 сыграет ключевую роль в перезагрузке экономики Донбасса

ПМЭФ-2022 сыграет ключевую роль в перезагрузке экономики Донбасса
Федеральное агентство новостей/Степан Яцко/ПМЭФ-2022

Юбилейный Петербургский международный экономический форум станет особенным для республик Донбасса, рассказал корреспондент Федерального агентства новостей, входящего в Медиагруппу «Патриот». 

На мероприятии организован отдельный стенд «Донбасс». Это сделано далеко не случайно, ведь форум планируют посетить главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник соответственно. 

Заместитель руководителя исполкома ОНФ по региональной работе Борис Подольный в ходе беседы с агентством отметил, что ожидается большое количество подписанных соглашений. 

«Предельно важно, чтобы люди жили не просто в мире, но и чтобы у них были вода, еда, возможность зарабатывать. Как в той старой притче: человека можно кормить рыбой все время, но лучше попытаться его научить ловить рыбу. Это как раз история про удочку», — сказал он. 

Санкт-Петербург и Мариуполь ранее стали городами-побратимами. Соглашение было подписано на территории освобожденного от националистических батальонов региона. 

Донбасс петербург пмэф-2022
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