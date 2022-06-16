ПМЭФ-2022 сыграет ключевую роль в перезагрузке экономики Донбасса

«Предельно важно, чтобы люди жили не просто в мире, но и чтобы у них были вода, еда, возможность зарабатывать. Как в той старой притче: человека можно кормить рыбой все время, но лучше попытаться его научить ловить рыбу. Это как раз история про удочку», — сказал он.