ПМЭФ-2022 сыграет ключевую роль в перезагрузке экономики Донбасса

Юбилейный Петербургский международный экономический форум станет особенным для республик Донбасса, рассказал корреспондент Федерального агентства новостей, входящего в Медиагруппу «Патриот».
На мероприятии организован отдельный стенд «Донбасс». Это сделано далеко не случайно, ведь форум планируют посетить главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник соответственно.
Заместитель руководителя исполкома ОНФ по региональной работе Борис Подольный в ходе беседы с агентством отметил, что ожидается большое количество подписанных соглашений.
«Предельно важно, чтобы люди жили не просто в мире, но и чтобы у них были вода, еда, возможность зарабатывать. Как в той старой притче: человека можно кормить рыбой все время, но лучше попытаться его научить ловить рыбу. Это как раз история про удочку», — сказал он.
Санкт-Петербург и Мариуполь ранее стали городами-побратимами. Соглашение было подписано на территории освобожденного от националистических батальонов региона.