PM: Пентагон хотел привлечь внимание России секретным самолетом в «Зоне 51»

Пентагон хотел «познакомить» Россию с необычным летательным аппаратом, находящимся в «Зоне 51», поэтому его удалось запечатлеть на камеру спутника, пишет портал Popular Mechanics.

Аналитик Кайл Мизоками в статье для американского издания обратил внимание, что Соединенные Штаты умеют держать свои разработки втайне. Однако фотография таинственного объекта, напоминающего самолет или беспилотник, оказалась в Сети. Перевод статьи приводит «ПолитРоссия».

«Специалисты "Зоны 51" умеют прятать свои разработки от посторонних глаз и занимаются этим уже более полувека. Сначала они скрывали самолеты от Советского Союза, а теперь от России, Китая», — отметил он.

Un avion mystérieux repéré dans la Zone 51 sur une image satellite sans précédent.

➡️ https://t.co/BwR14cVcWW pic.twitter.com/PuOVyQH9Ks — C O U P S U R E (@COUPSURE) February 2, 2022

По словам Мизоками, США хотели привлечь внимание России необычным образцом техники. Судя по внешнему виду, объект похож на экспериментальный F-16XL или его новую версию. Также, добавил аналитик, странным самолетом может быть секретный истребитель шестого поколения NGAD.





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