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Плюшевая акула Блохэй грустит. Покупки на сайте Ikea.ru вновь недоступны

Плюшевая акула Блохэй грустит. Покупки на сайте Ikea.ru вновь недоступны

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Вчера после обеда сайт Ikea.ru все-таки заработал – у пользователей появилась возможность добавлять товары в корзину и даже оформлять покупки. Но потребительское счастье продлилось недолго – всего несколько часов.

Сейчас при попытке зайти на Ikea.ru отображается такая надпись:

Плюшевая акула Блохэй грустит. Покупки на сайте Ikea.ru вновь недоступны

Если подождать, то сайт все-таки загрузится. Товары можно выбрать в каталоге и даже добавить их в корзину, но оформить уже не получится – соответствующая кнопка не активна. А над ней красуется не слишком актуальная надпись: 

Плюшевая акула Блохэй грустит. Покупки на сайте Ikea.ru вновь недоступны

Будем надеяться, что администраторам ресурса все-таки удастся восстановить полноценную работа Ikea.ru в ближайшее время. 

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