Плющенко согласился с мнением Тарасовой об отсутствии «особенных задатков» у Гном Гномыча

Тренер Татьяна Тарасова и продюсер Яна Рудковская вступили в конфликт. Однако супруг последней, фигурист Евгений Плющенко решил не вмешиваться в происходящее, передает RT.
По мнению Тарасовой, сын Плющенко и Рудковской Гном Гномыч (Саша) не имеет каких-либо особых талантов. Ее слова серьезно разозлили продюсера. Однако оказалось, что муж Рудковской был на стороне тренера в данном вопросе.
«Вот и тогда Женя пытался мне объяснять, что Тарасова по-своему права, когда говорит, что не видит в Саше каких-то особенных задатков», — рассказала Рудковская.
Плющенко заявил, что «он и сам в десять лет ничем особенным не выделялся». По словам фигуриста, именно Алексей Мишин помог ему добиться мастерства.