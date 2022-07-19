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Плющенко согласился с мнением Тарасовой об отсутствии «особенных задатков» у Гном Гномыча

Плющенко согласился с мнением Тарасовой об отсутствии «особенных задатков» у Гном Гномыча
globallookpress/Komsomolskaya Pravda

Тренер Татьяна Тарасова и продюсер Яна Рудковская вступили в конфликт. Однако супруг последней, фигурист Евгений Плющенко решил не вмешиваться в происходящее, передает RT.

По мнению Тарасовой, сын Плющенко и Рудковской Гном Гномыч (Саша) не имеет каких-либо особых талантов. Ее слова серьезно разозлили продюсера. Однако оказалось, что муж Рудковской был на стороне тренера в данном вопросе.

«Вот и тогда Женя пытался мне объяснять, что Тарасова по-своему права, когда говорит, что не видит в Саше каких-то особенных задатков», — рассказала Рудковская.

Плющенко заявил, что «он и сам в десять лет ничем особенным не выделялся». По словам фигуриста, именно Алексей Мишин помог ему добиться мастерства.

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RusNewsToday24
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