«Пляски на костях»: Клинцевич предупредил о расплате всей Европы после танцев на Мемориале жертвам Холокоста

Немецкий ультраправый политик Хольгер Винтерштейн выложил кадры, запечатлевшие, как он стоит на одной из плит Мемориала жертвам Холокоста в Берлине с распростертыми руками. После этого он исполнил танец на фоне монумента. Коллективный Запад может серьезно пострадать после аморальных плясок на костях, заявил бывший российский сенатор, отставной полковник Франц Клинцевич в беседе с «Народными Новостями».
Эксперт отметил, что сегодня на территории Европы есть тренд, непосредственно связанный со многими политическими процессами.
«Сегодня в Европе, с учетом выстроенной парадигмы США, происходит реставрация фашизма и национализма. Конечно, это приводит к тому, что отдельные европейские власти, которым не хватает политического эпатажа и известности, начинают заниматься подобными вещами», — объяснил Клинцевич.
По его словам, поступок Винтерштейна безусловно многие в Европе осудят, но кто-то выступит в поддержку подобного поведения. Это наглядно показывает современную повестку в ЕС.
«Коллективный Запад эксплуатируют в угоду хозяину — Вашингтону. Поэтому такие беспринципные и циничные, но крайне политически мотивированные люди нужны для проведения определенных действий США. Ведь с такими людьми можно решить любой вопрос, у них нет нравственных границ. Он способен на все что угодно — было бы это политически или финансово выгодно», — уточнил собеседник НН.
Политолог подчеркнул, что столь аморальное поведение в итоге может привести к повторению страшного витка истории.
«Сегодня мы открыто видим, что те, кто воевал с нами, поддерживая фашистскую Германию, пытаются переписать историю и навязать свои ценности. При этом все замешано на чистой русофобии, лжи, клевете и деньгах», — объяснил Клинцевич.
Он отметил, что для борьбы с подобными всплесками националистических настроений в Европе сначала нужно разобраться с этой проблемой на исконно русских территориях. Таким образом эксперт сделал отсылку на происходящие события в Донбассе.
«Сначала мы разберемся с этим на исконно русской земле, а потом займемся ими (европейской пропагандой. — Прим.ред.), если не одумаются. Это мое личное мнение. Дело в том, что американцы искренне надеются, что можно задеть русскую ментальность и расшевелить медведя. Но они не понимают, что расшевелившийся русский медведь порвет и их», — констатировал политолог.
Клинцевич добавил, что современная европейская элита, воспитанная американскими спецслужбами, задала парадигму развития и тенденций в сторону национализма.
«Но они от этого очень сильно пострадают. Потому что в конкретном случае — Холокост является непростой ситуацией. А влияние Израиля все-таки очень большое. Не стоит над этим шутить», — предупредил эксперт.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что экс-сенатор Клинцевич назвал Моравецкого «ручной собачкой» Запада после выпада в адрес РФ.