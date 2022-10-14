«Пляски на костях»: Клинцевич предупредил о расплате всей Европы после танцев на Мемориале жертвам Холокоста

«Сначала мы разберемся с этим на исконно русской земле, а потом займемся ими (европейской пропагандой. — Прим.ред.), если не одумаются. Это мое личное мнение. Дело в том, что американцы искренне надеются, что можно задеть русскую ментальность и расшевелить медведя. Но они не понимают, что расшевелившийся русский медведь порвет и их», — констатировал политолог.