Plus-size-модель Юми Ну написала статью о разочаровании в религии

Юми Ну

25-летняя Юми Ну — plus-size-модель, снимавшаяся для обложки Sports Illustrated Swimsuit, певица и автор песен. На днях издание The Cut опубликовало написанное девушкой эссе, где она откровенно рассказывает, как от воспитанницы христианской школы прошла путь до модели, позирующей в купальниках, и объясняет, почему со временем разочаровалась в религии. Статью она озаглавила так: “Разрушая веру. Подростком я отдала все Христу. Повзрослев, наконец возвращаю обратно”.

14-летняя Юми и близко не подошла бы к сегодняшней Юми. Она смотрела бы на меня с разочарованием и стыдом, потому что я отошла от Господа. Она молилась бы за меня, веря в глубине души, что я заблудшая овца, не способная найти путь домой. Она не поверила бы, что в моей жизни возможно счастье и здоровые отношения, потому что все это основано на грехе,

— пишет модель. Как она рассказывает, к вере ее приобщила бабушка, она же отдала девочку в христианскую школу, где разговорам о религии посвящалось очень много времени.



Юми Ну в детстве

Юми вспоминает:

Я боялась за жизни всех любимых мной людей, не веривших в Христа, особенно за отца-агностика… Я бесконечно рассказывала, как Иисус изменил меня и как он мог бы спасти их тоже — если бы они просто верили.

В дальнейшем девушка стала вести собственный христианский канал на YouTube, набравший 20 тысяч подписчиков. Там она говорила о Боге со своими ровесниками — некоторые разделяли ее убеждения, другие критиковали.

Юми признается, что в какой-то момент стала задавать себе вопросы о том, справедливо ли все, про что говорят преподаватели в школе. В частности, ее смущало, что они называли греховными любые отношения, кроме отношений между мужчиной и женщиной. У девушки было несколько друзей-геев, и она задумалась:

Если Бог столь любящий, как мне говорили, почему некоторых людей он просто отверг?

Кроме того, грехом ее учителя считали любые проявления сексуальности:

Мне постоянно повторяли, что всякое сексуальное желание, даже просто какая-то мысль, — это неправильно, это фантазии, которые вкладывает в наши головы Сатана. Особенно ужасало, что нам внушали идею об ответственности женщины за то, чтобы у мужчин не возникало соблазнов. А значит, нужно контролировать все: как ты одета, как ты ходишь, любое проявление хоть немного вызывающего или просто экспрессивного поведения должно пресекаться.

В 20-летнем возрасте Юми переехала в Нью-Йорк и познакомилась с людьми, которые тоже называли себя христианами, но при этом ходили на вечеринки, крутили романы, могли выпить — и была шокирована тем, что вера может быть и такой:

К моему удивлению, когда мы говорили об Иисусе, их лица озарялись таким же светом, как и у тех людей, рядом с которыми я росла.

Юми решила исполнить свою мечту стать певицей: она сочиняла песни с детства, однако из-за религиозного воспитания могла позволить себе писать только о Боге, остальные темы могли быть сочтены греховными. В Лос-Анджелесе она оказалась в компании творческих людей и “впервые почувствовала себя свободной”:

Отделив себя от своего прошлого, я писала и писала. Наконец выпустила песню Sin (“Грех”) — о моем разрыве с церковью. Она лежала у меня три года, но я не чувствовала себя готовой к такому признанию.

Статью Юми завершает тем, что она “все еще исследует свои отношения с Богом” и учится адаптироваться в мире без оглядки на привитые ей в детстве принципы.

Разрыв с церковью — одна из главных травм в моей жизни. Твердая основа, на которую я опиралась, оказалась рассыпавшимся карточным домиком, иллюзией, которая быстро разрушилась,

— признается модель.