Новости0

Площадь лесных пожаров в Шурышкарском районе Ямала превысила 2 тыс. гектаров

Площадь лесных пожаров в Шурышкарском районе Ямала превысила 2 тыс. гектаров
МЧС России/via Globallookpress.com

Свыше 2 тыс. гектаров леса горит в Шурышкарском районе Ямала. Власти региона ввели режим чрезвычайной ситуации. Это решение было принято во время экстренного заседания комиссии ГО ЧС. Об этом пишет сайт «Красный север».

Власти региона ввели режим ЧС в результате ухудшения ситуации с лесными пожарами. По информации пресс-центра администрации, три возгорания произошли рядом с деревней Сангымгорт.

Ситуацию осложняет отсутствие водоемов рядом с большими пожарами. В борьбе с возгораниями задействованы 67 человек. Глава района Олег Попов в своем Telegram-канале написал, что нужно привлечь дополнительные силы.

возгорание лес пожар ямал
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.