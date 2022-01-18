Плохой сигнал: в Киеве сорвало ветром трехметровый крест с Софийского собора

Сильный ветер сорвал крест с Софийского собора в Киеве: металлическая конструкция не выдержала напор. Специалисты осматривают остальные кресты для того, чтобы предотвратить возможные угрозы для людей.

У случившегося две причины: ураганный ветер и последствия неудачной реставрации, проводившейся в 1980 году. Тогда стальную основу креста обернули обшивкой из меди без прокладки, это ускорило коррозию. Многие СМИ назвали случившееся «плохим сигналом»: сообщения о происшествии в прессе пестрят такими выражениями, как «кресты просто так не падают», «это уже не шутки» и подобными.

Ранее сообщалось о похожем инциденте: сильный ветер разорвал напополам украинский флаг, вывешенный на самом высоком флагштоке страны в Харькове.

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