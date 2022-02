Плохие соседи для роз: что нельзя сажать рядом

В прошлом году я запланировала великолепный сад! Заранее продумала, какие цветы где будут расти, накупила удобрений и вооружилась лейкой. Но вот незадача: половина роз либо зачахли, либо даже не начали цвести. Опытный сосед рассказал мне, что плохие соседи для роз — хуже засухи или перелива!

Совсем скоро садоводы займутся любимым занятием — выращиванием цветов. Если вы не хотите столкнуться с моей проблемой, заранее узнайте, какие соседи для роз могут погубить это растение. Рекомендую сажать их в другой стороне сада!

Какие плохие соседи для роз могут погубить растение

Вербейник Клетровидный и Точечный

Вербейник отлично выглядит рядом с розой и гармонично дополняет ее в садовом ансамбле. Но сажать растения рядом категорически нельзя! Дело в том, что вербейник отличается агрессивной корневой системой, которая к тому же быстро распространяется. Растение просто уничтожит нежную розу.

Георгины

Если сверху кажется, что георгины и розы вместе смотрятся отлично, то под землей происходит противоположное. Снова же проблема в корнях. При выкопке вы столкнетесь с множеством корневых шишек георгины, извлечь из земли которые нельзя, не повредив розы.

Кампсис

Не зря говорят, что это растение легко завести, но сложно вывести. Корневую систему кампсиса не останавливают даже бетонные блоки! Те садоводы, которые хотели выкопать растение, точно понимают, о чем я говорю. Избавляться от него можно годами. Безусловно, светлые розы бесподобно выглядят на фоне насыщенных цветков кампсиса. Но цена слишком высока.

Ландыш

Кто бы мог подумать, что в этом списке агрессивных растений окажется милый и нежный ландыш! Но такой он только сверху. Растение распространяет свои корни еще быстрее, чем кампсис. Оно может прорастать даже в кусте роз! Ландыш забирает у «соседей» питательные вещества, поэтому высаживать его рядом с розой не рекомендуется.

Рододендрон

Здесь дело не в питательных веществах, ведь роза и рододендрон цветут в разное время. Никакой вражды между этими культурами нет. Просто им нужны разные условия. Рододендрон требует кислой почвы, в которой не вырастет роза.

Организуйте ваш сад правильно, чтобы все лето наслаждаться ароматными и яркими цветами. Здоровые цветущие растения будут радовать глаз и поднимать настроение! Какие цветы нравятся вам больше всего и почему?

