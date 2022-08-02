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Плохие продукты в Германии вынудили украинцев полюбить Россию

Плохие продукты в Германии вынудили украинцев полюбить Россию
Pexels/Michael Burrows

Украинцам, перебравшимся в ФРГ, пришлось полюбить Россию, находясь в Германии. Дело в том, что привычные гастрономические потребности могут удовлетворить только турецкие и российские магазины с продуктами.

Обозреватели издания Вести.ua рассказали о проблеме, с которой столкнулись украинцы в Германии. Беженцам приходится закупаться либо у турков, либо в русских магазинах. И если выходцы из Турции предлагают кабачки и гречку, то русские — творог. В ФРГ в обычных магазинах такие продукты очень трудно найти.

Немецкий творог, как выяснилось на практике, совсем не подходит для изготовления излюбленного славянского лакомства — сырников. Он слишком влажный, и сырники просто-напросто разваливаются. Подходящий зернистый творог в том же Мюнхене можно найти только в русских магазинах. Таким образом, Россию украинцы полюбили уже в Германии и постоянно советуют посещать такие магазины.

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RusNewsToday24
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