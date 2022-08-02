Немецкий творог, как выяснилось на практике, совсем не подходит для изготовления излюбленного славянского лакомства — сырников. Он слишком влажный, и сырники просто-напросто разваливаются. Подходящий зернистый творог в том же Мюнхене можно найти только в русских магазинах. Таким образом, Россию украинцы полюбили уже в Германии и постоянно советуют посещать такие магазины.