Украинцам, перебравшимся в ФРГ, пришлось полюбить Россию, находясь в Германии. Дело в том, что привычные гастрономические потребности могут удовлетворить только турецкие и российские магазины с продуктами.
Обозреватели издания Вести.ua рассказали о проблеме, с которой столкнулись украинцы в Германии. Беженцам приходится закупаться либо у турков, либо в русских магазинах. И если выходцы из Турции предлагают кабачки и гречку, то русские — творог. В ФРГ в обычных магазинах такие продукты очень трудно найти.
Немецкий творог, как выяснилось на практике, совсем не подходит для изготовления излюбленного славянского лакомства — сырников. Он слишком влажный, и сырники просто-напросто разваливаются. Подходящий зернистый творог в том же Мюнхене можно найти только в русских магазинах. Таким образом, Россию украинцы полюбили уже в Германии и постоянно советуют посещать такие магазины.