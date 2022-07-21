Новости0

«Плоды собственной самонадеянности»: депутат Белик объяснил санкционные исключения ЕС

«Плоды собственной самонадеянности»: депутат Белик объяснил санкционные исключения ЕС
globallookpress.com/Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Евросоюз вынужден «пожинать плоды собственной самонадеянности» и делать исключения в собственных антироссийских ограничениях, заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик.

По словам парламентария, Евросоюз не может полностью отказаться от санкций против Москвы, чтобы сохранить себе. лицо. Белик дал комментарий RT.

«Наивное полагание того, что действующий по указке США коллективный Запад сможет подвергнуть Россию изоляции, потерпело крах, теперь Европа ищет возможность обойти собственные санкции или сделать из них ряд исключений», — пояснил депутат Госдумы.

Ранее «Царьград» сообщил об ударе по канадским фермерам антироссийскими санкциями. Их расходы сильно выросли из-за увеличения пошлин на удобрения из РФ.

белик Евросоюз санкции
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.