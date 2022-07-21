Евросоюз вынужден «пожинать плоды собственной самонадеянности» и делать исключения в собственных антироссийских ограничениях, заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик.
По словам парламентария, Евросоюз не может полностью отказаться от санкций против Москвы, чтобы сохранить себе. лицо. Белик дал комментарий RT.
«Наивное полагание того, что действующий по указке США коллективный Запад сможет подвергнуть Россию изоляции, потерпело крах, теперь Европа ищет возможность обойти собственные санкции или сделать из них ряд исключений», — пояснил депутат Госдумы.
Ранее «Царьград» сообщил об ударе по канадским фермерам антироссийскими санкциями. Их расходы сильно выросли из-за увеличения пошлин на удобрения из РФ.