Плод «величайшего сотрудничества в истории» Samsung раскупили за считанные минуты. Смартфон Galaxy Z Flip3 Pokemon Edition оказался хитом

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Представленный на днях смартфон Samsung Galaxy Z Flip3 Pokemon Edition, как оказалось, раскупили за считанные минуты.





Напомним, устройство выделяется очень широким комплектом поставки и стилизацией, посвящённой культовой франшизе. Сама Samsung говорит об аппарате, как о «величайшем сотрудничестве в истории».

Смартфон появился в продаже исключительно в Южной Корее и только в онлайн-магазине Samsung. За необычный аппарат просили около 1035 долларов, что лишь немногим больше цены обычного Flip3. Учитывая количество фанатов Pokemon и богатый комплект поставки, ничего удивительного в успехе модели нет. Будут ли новые партии, пока неясно.